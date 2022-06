Česi remizovali so Španielmi 2:2, favorita zachránil Martinez

A-divízia

2. skupina:



Portugalsko - Švajčiarsko 4:0 (3:0)



Góly: 15. Carvalho, 35. a 39. Ronaldo, 68. Cancelo







Česko - Španielsko 2:2 (1:1)



Góly: 3. Pešek, 66. Kuchta - 45.+3 Gavi, 90. Martinez







tabuľka:

1. Portugalsko 2 1 1 0 5:1 4



2. Česko 2 1 1 0 4:3 4



3. Španielsko 2 0 2 0 3:3 2



4. Švajčiarsko 2 0 0 2 1:6 0







B-divízia

4. skupina:



Švédsko - Nórsko 1:2 (0:1)



Góly: 90.+2 Elanga - 20. a 69. Haaland (prvý z 11 m)







Srbsko - Slovinsko 4:1 (1:1)



Góly: 24. Mitrovič, 56. Milinkovič-Savič, 85. Jovič, 90.+2 Radonjič - 30. Stojanovič







tabuľka:



1. Nórsko 2 2 0 0 3:1 6



2. Srbsko 2 1 0 1 4:2 3



3. Švédsko 2 1 0 1 3:2 3



4. Slovinsko 2 0 0 2 1:6 0







C-divízia

2. skupina:



Kosovo - Grécko 0:1 (0:1)



Gól: 36. Bakasetas. ČK 72. Aliti a 90.+2 Murič (Kos.)







Cyprus - Severné Írsko 0:0







tabuľka:



1. Grécko 2 2 0 0 2:0 6



2. Kosovo 2 1 0 1 2:1 3



3. S. Írsko 2 0 1 1 0:1 1



4. Cyprus 2 0 1 1 0:2 1





4. skupina:



Bulharsko - Gruzínsko 2:5 (0:2)



Góly: 50. Iliev, 83. Stefanov - 4. Davitašvili, 31. Hristov (vlastný), 50. Zivzivadze, 58. Kvaratškelia (z 11 m), 70. Vako







Gibraltár - Severné Macedónsko 0:2 (0:1)



Góly: 21. Bardhi, 84. Nikolov







tabuľka:



1. Gruzínsko 2 2 0 0 9:2 6



2. Sev. Macedónsko 2 1 1 0 3:1 4



3. Bulharsko 2 0 1 1 3:6 1



4. Gibraltár 2 0 0 2 0:6 0







D-divízia

2. skupina:



San Maríno - Malta 0:2 (0:0)



Góly: 59. Busuttil, 75. Guillaumier







tabuľka:



1. Estónsko 1 1 0 0 2:0 3



2. Malta 1 1 0 0 2:0 3



3. San Maríno 2 0 0 2 0:4 0

Bratislava 6. júna (TASR) - Futbalisti Česka remizovali v 2. skupine A-divízie Ligy národov so Španielskom 2:2. Favorizovaní hostia prehrávali 1:2, bod im zachránila gólová hlavička Iniga Martineza v 90. minúte. V ďalšom zápase skupiny si Portugalsko poradilo so Švajčiarskom 4:0. O triumf sa najvýraznejšie zaslúžil Cristiano Ronaldo, ktorý strelil dva góly a pridal asistenciu.Na pražskom štadióne Sinobo išli Česi do vedenia po góle Jakuba Peška, arbitri najskôr gól pre údajný ofsajd neuznali. Po asistencii VAR-u však už áno. Španieli vyrovnali v nadstavenom čase prvého polčasu po prízemnej strele Gaviho. Po prestávke to bol Jan Kuchta, ktorý po úniku zabezpečil domácim vedenie, ale Martinez napokon v poslednej minúte rozhodol o deľbe bodov.Portugalčania rozhodli o triumfe už v prvom polčase, skóre v Lisabone otvoril William Carvalho v 15. minúte. Predtým síce dali gól hostia, ale zásah Halida Seferoviča neplatil pre predchádzajúcu ruku jeho spoluhráča Fabiana Schära vo výskoku. Na 2:0 upravil Ronaldo, keď ho v šestnástke našiel Diogo Jota a päťnásobný držiteľ Zlatej lopty sa presadil aj o štyri minúty neskôr. Skóre uzavrel po prestávke Joao Cancelo.V B-divízii v 4. skupine zabezpečil triumf Nórov vo Švédsku 2:1 dvoma gólmi Erling Haaland a Srbi zdolali v Belehrade Slovinsko 4:1.V C-divízii prehralo Kosovo s Gréckom 0:1, o jediný gól zápasu sa postaral Anastosios Bakasetas.Malťania zvíťazili na pôde San Marína 2:0 v 2. skupine D-divízie a Severné Macedónsko zvíťazilo v 4. skupine C-divízie na pôde Gibraltaru 2:0.