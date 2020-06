Česi sa v boji o ME 2022 hádzanárov stretnú aj s Ruskom

Žreb II. fázy kvalifikácie ME 2022 mužov:

1. skupina: Francúzsko, Srbsko, Belgicko, Grécko



2. skupina: Nemecko, Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Estónsko



3. skupina: Česko, Rusko, Ukrajina, Faerské ostrovy



4. skupina: Island, Portugalsko, Litva, Izrael



5. skupina: Slovinsko, Holandsko, Poľsko, Turecko



6. skupina: Nórsko, Bielorusko, Lotyšsko, Taliansko



7. skupina: Dánsko, Severné Macedónsko, Švajčiarsko, Fínsko



8. skupina: Švédsko, Čierna Hora, Rumunsko, Kosovo

Program II. fázy kvalifikácie ME 2022 mužov:

1. kolo: 4. – 5. novembra 2020



2. kolo: 7. – 8. novembra 2020



3. kolo: 10. – 11. marca 2021



4. kolo: 13. – 14. marca 2021



5. kolo: 28. – 29. apríla 2021



6. kolo: 2. mája 2021

Viedeň 17. júna (TASR) - Úradujúci olympijskí šampióni i majstri sveta Dáni sa v záverečnej fáze kvalifikácie ME 2022 hádzanárov stretnú v 7. skupine so Severným Macedónskom, Švajčiarskom a Fínskom. Česi nastúpia v 3. skupine aj proti Rusku a Ukrajine. Rozhodol o tom utorňajší žreb vo Viedni. Šampionát budú spoločne hostiť Slovensko a Maďarsko, obe krajiny majú ako organizátori istú účasť na ME.Žreb sa mal pôvodne uskutočniť ešte v apríli v Pezinku, napokon ho pre pandémiu koronavírusu odložili a prebehol v sídle Európskej hádzanárskej federácie (EHF) vo Viedni. Spolu 32 krajín rozdelil do ôsmich kvalifikačných skupín, v ktorých sa bude bojovať o 20 miesteniek na ME. Postup si zabezpečia prvé dva tímy z každej z nich a štyri najlepšie mužstvá z tretích miest. Kvalifikácia odštartuje v novembri tohto roka a vyvrcholí 2. mája 2021.Okrem Slovenska a Maďarska majú istotu štartu aj obhajca titulu Španielsko a finalista uplynulých ME Chorvátsko. Tieto štyri tímy budú hrať namiesto kvalifikácie EURO Cup systémom každý s každým doma i vonku.Európsky šampionát odohrajú od 13. do 30. januára 2022. Dejiskami slovenskej časti šampionátu budú Bratislava (ZŠ Ondreja Nepelu) a Košice (Steel Aréna), v Maďarsku mestá Budapešť, Szeged a Debrecín. Dve šesťčlenné štvrťfinálové skupiny sa uskutočnia v Budapešti a Bratislave. Slovenský tím odohrá základnú skupinu v Košiciach. Na ME 2022 sa druhýkrát v histórii predstaví 24 účastníkov. Turnaj vyvrcholí záverečnými duelmi v Budapešti. Celkovo bude na programe 65 stretnutí - 30 na Slovensku a 35 v Maďarsku.," povedal v priamom prenose RTVS zo žrebu predseda predstavenstva organizačného výboru ME 2022 Igor Nemeček. "" doplnil prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslav Holeša.Slovenskí hádzanári naposledy štartovali na záverečnom turnaji ME ešte v roku 2012 v Srbsku, kde obsadili 16. miesto.(tímy Francúzska, Nemecka, Nórska, Portugalska, Slovinska a Švédska, ktoré čakajú 12. až 14. marca 2021 turnaje kvalifikácie na OH, musia svoje zápasy 3. a 4. kola odohrať 6./7. a 9./10. januára 2021)