Česi si postrážili postup, Souček: Som rád, že sme to zvládli

Praha 21. novembra (TASR) - Futbalisti Česka v pondelkovom zápase kvalifikácie ME 2024 potvrdili rolu favorita s Moldavskom (3:0) a postrážili si postup na budúcoročný kontinentálny šampionát. Česi obsadili v E-skupine konečné 2. miesto, no počas priebehu kvalifikačného cyklu čelili kritike pre zlý herný prejav. Tlak verejnosti napokon vyriešil hlavný tréner Jaroslav Šilhavý, ktorý krátko po spečatení postupu oznámil svoju rezignáciu.



"Napriek tomu, že teraz máme radosť, s kolegami z realizačného tímu sme sa už pred zápasom dohodli, že ďalej nebudeme pokračovať. Tlak na nás bol chvíľami enormný, niekedy som to ani nechápal. I to je vec, ktorá rozhodla," idnes.cz citoval šesťdesiatdvaročného trénera, ktorý trénoval národný tím od roku 2018. O dva roky neskôr ho priviedol do štvrťfinále EURO, no na MS v Katare sa nekvalifikoval. Národným tímom Česka minulý týždeň otriaslo aj to, že reprezentanti Vladimír Coufal, Jakub Brabec a Jan Kuchta porušili interné pravidlá reprezentácie. Po sobotňajšej návšteve nočného klubu ich vyradili z nominácie na zápas s Moldavskom.



Čechom stačilo v domácom prostredí bodovať, no Moldavci mali obrovskú motiváciu v podobe možnosti postúpiť prvýkrát na veľký turnaj. Napokon sa však prejavila kvalita mužstiev a Česi duel proti 157. tímu svetového rebríčka FIFA zvládli. Základ úspechu položil úvodným gólom po necelej štvrťhodine hry David Doudera. Po zmene strán prišiel dôležitý moment v 55. minúte, keď videl v priebehu ôsmich minút druhú žltú kartu hosťujúci Vladislav Baboglo a domáci mali po jeho vylúčení na ihrisku početnú prevahu. Zúročiť ju dokázal v 72. minúte upokojujúcim presným zásahom na 2:0 útočník Tomáš Chorý, ktorý si vo svojom debute za národný A-tím otvoril strelecký účet. Zakončovateľ Viktorie Plzeň sa premiérovo presadil na štadióne v rodnom Olomouci a po stretnutí neskrýval radosť: "Bol som naozaj šťastný. Je ťažké opísať tú eufóriu. Som tu doma, na zápas sa prišla pozrieť celá moja rodina. To dodalo mojej radosti ďalšiu úroveň. Teraz som naozaj šťastný."



V závere ešte spečatil triumf rozdielom triedy kapitán Tomáš Souček. "Všetci sme sa chceli kvalifikovať a som rád, že sa nám to podarilo. Bolo to o našom myslení, nechceli sme podľahnúť, pretože každá chyba by nás vyšla draho. Som rád za tím, že sme to zvládli. Bolo to naozaj náročné, musíme rešpektovať súpera. Moldavsko si v skupine počínalo dobre, zdolalo Poľsko a s nami prehralo len druhý zápas. Musíme im vzdať hold," povedal Souček. Česko je od rozdelenia federácie nepretržitý účastník ME a šampionát v Nemecku bude preň už ôsmy.



"Prežil som veľmi pekné chvíle, keď som bol na svoj tím naozaj hrdý. Zdolali sme doma Anglicko, dostali sme sa do štvrťfinále ME a boli aj ďalšie úspechy, ktoré si budem navždy pamätať. Bolo to emotívne, keď som mužstvu v šatni oznámil svoje rozhodnutie. Zaželal som celému tímu veľa šťastia na turnaji," dodal odchádzajúci kormidelník Šilhavý.



Podľa informácií portálu idnes.cz sa skloňujú v súvislosti s nástupcom Šilhavého mená Vítězslava Lavičku, ktorý v súčasnosti pracuje ako šéf mládeže v Sparte Praha a Ivana Hašeka, ktorý nemá angažmán. Šesťdesiatročný Hašek v roku 2009 už raz v českej reprezentácie pôsobil, keď šéfoval lavičke viac ako tri mesiace. Naposledy viedol reprezentáciu Libanonu.