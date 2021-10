Česi si skomplikovali situáciu, Šilhavý vyzdvihol hru Walesanov

Praha 9. októbra (TASR) - Českí futbalisti už nemajú po domácej remíze 2:2 s Walesom v kvalifikácii o MS v Katare účasť v baráži vo vlastných rukách. Wales má síce o zápas menej s jasným favoritom a lídrom skupiny Belgickom, no tréner ČR Jaroslav Šilhavý uznal, že ich piatkový súper ma skvelý tím.



Hostí poslal do vedenia v 36. minúte Aaron Ramsey, ale už o dve minúty vyrovnal Jakub Pešek. Po prestávke sa Česi dostali do vedenia kuriózne. Ramsey sa vrátil do defenzívy, pred vlastnou šestnástkou preskočil Krála a loptu poslal brankárovi Wardovi. No tomu sa prihrávka prekotúľala cez kopačku, lopta potom ešte obtrela žrď. Ward sa ju s vypätím síl snažil vyškriabať, ale napokon skončila v sieti. Ale ani tento darovaný gól Čechom nestačil, pretože v 69. minúte vyrovnal David James. "Myslím si, že bod je asi spravodlivý. Súper bol veľmi kvalitný, my sme sa hľadali, prišlo mi, že mali hráči ťažké nohy. Hlavne v prvom polčase to nebolo ideálne. Zle sme si preberali hráčov, súper nám tam chodil pri každej odrazenej štandardke. Obsadzovanie hráčov, to bolo zlé. Mali by sme byť radi, že sme z protiútokov nedostali viac gólov," citoval portál idnes.cz trénera Šilhavého.



Belgicko je jasným lídrom E-skupiny, v ktorej sa hrá prakticky už len o druhé miesto, zaručujúce účasť v baráži. Situáciu si Česi po piatkovej remíze skomplikovali. "Wales má o zápas menej. Síce ešte nastúpi aj proti silnému Belgicku, ale proti nám je vo výhode. Musím však Wales pochváliť, hral veľmi dobre. Musíme si uvedomiť, že to vôbec nie je slabý tím. Má hráčov z Premier League, z druhej anglickej ligy, sú zvyknutí na vysoké tempo, čo nám predviedli," dodal Šilhavý.



Česi sa v najbližšom zápase predstavia už v pondelok v Bielorusku. "Antonín Barák dostal druhú žltú kartu, takže s nami nepoletí, uvidíme, ako na tom bude zdravotne Holeš. Zmeny teda budeme robiť skôr na základe zdravotného stavu, asi budeme musieť niekoho povolať," uzavrel kouč ČR.



Tréner Walesanov Rob Page bol s výkonom svojich hráčov spokojný, no mrzeli ho nepremenené šance. "Predviedli sme excelentný výkon, mali sme šancí na dva zápasy. Mrzí ma, že sme nedokázali zvíťaziť," povedal po zápase.