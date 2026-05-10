Česi ukončili prípravu na MS prehrou 1:6 so Švajčiarmi
O jediný presný zásah ČR sa postaral Jan Mandát.
Autor TASR
Ängelholm 10. mája (TASR) - Českým hokejistom nevyšiel záverečný prípravný zápas pred piatkovým štartom majstrovstiev sveta. V nedeľnom stretnutí na Švédskych hokejových hrách v Ängelholme podľahli Švajčiarom 1:6. Česi inkasovali tri góly v záverečnej tretine, z toho dva v oslabení. O jediný presný zásah ČR sa postaral Jan Mandát.
Švédske hokejové hry /Ängelholm, Švéd./:
Švajčiarsko – Česko 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
Góly: 5. Knak, 6. Suter, 33. Biasca, 54. Andrighetto, 55. Malgin, 58. Bertschy - 36. Mandát
