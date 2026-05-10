Nedela 10. máj 2026Meniny má Viktória
Česi ukončili prípravu na MS prehrou 1:6 so Švajčiarmi

Českí hokejisti Petr Sikora and Kristian Reichel sa tešia z gólu počas zápasu Česko – Švédsko na Švédskych hokejových hrách vo švédskom Ängelholme 7. mája 2026. Foto: TASR/AP

O jediný presný zásah ČR sa postaral Jan Mandát.

Autor TASR
Ängelholm 10. mája (TASR) - Českým hokejistom nevyšiel záverečný prípravný zápas pred piatkovým štartom majstrovstiev sveta. V nedeľnom stretnutí na Švédskych hokejových hrách v Ängelholme podľahli Švajčiarom 1:6. Česi inkasovali tri góly v záverečnej tretine, z toho dva v oslabení. O jediný presný zásah ČR sa postaral Jan Mandát.



Švédske hokejové hry /Ängelholm, Švéd./:

Švajčiarsko – Česko 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Góly: 5. Knak, 6. Suter, 33. Biasca, 54. Andrighetto, 55. Malgin, 58. Bertschy - 36. Mandát





