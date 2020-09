Česi ukončili zraz, hrozí im kontumácia duelu so Škótskom

Bratislava 4. septembra (TASR) - Česká futbalová reprezentácia neodohrá pondelňajší domáci zápas Ligy národov so Škótskom. Hovorca Futbalovej asociácie ČR Michal Jurman po piatkovej výhre Česka 3:1 v Bratislave informoval médiá, že reprezentačný zraz českého výberu okamžite končí pre obavy z ďalšieho šírenia koronavírusu po debate s hygieničkou Martinou Marešovou pridelenou k reprezentačnému tímu.



Ešte na tlačovke sa po výbornom výkone český tréner Jaroslav Šilhavý vyjadril, že na Škótsko budú jeho hráči pripravení. Nedostanú ale šancu, keďže hovorca FAČR hneď po tlačovkách predniesol zlú správu. "Nie je to dobrá správa. Reprezentačný zraz sa hneď po zápase rozpustí, hráči sa vrátia do svojich klubov. Hygienička Marešová, ktorá bola k národnému mužstvu pridelená po prvom pozitívnom teste v Prahe, to riešila s predsedom asociácie Martinom Marešom. Existuje obava, že by sa koronavírus mohol šíriť ďalej. Je to veľmi čerstvé. Zápas proti Škótsku sa v pondelok neuskutoční," povedal Jurman



Hrozí tak, že duel skontumujú v prospech Škótska. "Nepredbiehal by som. Budeme sa snažiť, aby sa to nestalo," dodal hovorca.