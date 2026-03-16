Česi v baráži proti Írsku nastúpia bez zraneného Hložeka
Autor TASR
Praha 16. marca (TASR) - Adam Hložek nebude k dispozícii českej futbalovej reprezentácii v semifinále baráže o MS 2026 proti Írsku (26. marca v Prahe). Útočník bundesligového Hoffenheimu sa totiž ešte stále nezotavil zo zranenia šľachy v oblasti lýtka, ktoré utrpel začiatkom januára.
„Opakované zranenie nie je pre futbalistu nič príjemné. Zatiaľ nepoznám presný termín návratu na trávniky, no semifinále baráže proti Írsku ani prípadné finále proti lepšiemu z dvojice Dánsko - Severné Macedónsko nestihnem," citoval slová Hložeka portál iSport.
