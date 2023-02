Česi v exhibícii zdolali SR, Pucher: Remíza neprichádzala do úvahy

Na snímke slovenská striedačka v pozadí zľava tréneri Marián Gáborík, Ján Filc a František Hossa, v popredí zľava slovenskí hokejisti Peter Pucher, Marián Hossa, Richard Zedník, Michal Handzuš, Ladislav Nagy a Richard Litner počas zápasu legiend Česko - Slovensko 10. februára 2023 v Prahe. Foto: TASR Michal Runák

Hossa si exhibíciu užil, alergia ho nelimituje

Na snímke vľavo slovenský hokejista Marián Hossa počas zápasu legiend Česko - Slovensko 10. februára 2023 v Prahe. Foto: TASR Michal Runák

Praha 11. februára (TASR) - Predpokladaná remíza v exhibičnom zápase legiend Česka a Slovenska sa nekonala. Českí hokejisti sa v piatok v pražskej O2 Aréne chceli pred domácimi fanúšikmi vytiahnuť a to sa im podarilo. Po zaslúženom triumfe 6:3 však zožali ovácie aj slovenské hviezdy. Útočník Peter Pucher by rád vrátil Čechom prehru v odvete.Duel sa uskutočnil v rámci spomienky na ZOH v japonskom Nagane, kde Česi získali zlaté medaily. V pražskej aréne si ju pripomenulo vyše 17-tisíc divákov, ktorí vytvorili skvelú atmosféru.povedal pre TASR Peter Pucher.Slovenský hokejista ocenil kumšt súperov, niektorí hráči ukázali naozaj brilantné individuálne akcie. Na čele s Jaromírom Jágrom, ktorý vo veku 51 rokov stále hrá hokej na profesionálnej úrovni.povedal Pucher.V zápase sa slovenské legendy ujali vedenia, no potom už len doťahovali náskok Čechov. Domáci si napokon triumf postrážili a nechceli ho pustiť z rúk.uviedol majster sveta z roku 2002.Pucher si po dlhom čase zahral opäť s Marekom Uramom. Táto dvojica hrala spolu v Znojme, kde niekoľko sezón zabávala fanúšikov skvelou spoluprácou.Počas exhibície si diváci spomenuli aj na Ivana Hlinku, ktorý tragicky zahynul v roku 2004. Kormidelník zlatých olympionikov z Nagana dostal dlhý skandovaný potlesk a na obrazovke sa potom zobrazili najväčšie úspechy českého hokeja. Fanúšikovia tlieskali aj pri záberoch z Göteborgu z roku 2002, slovenský hokej odvtedy čaká na prenikavý úspech na MS. Po bronze na ZOH 2022 v Pekingu a drafte NHL, kde sa stal Juraj Slafkovský draftovou jednotkou, sa nálada medzi fanúšikmi zlepšila. No Pucher pre TASR zdôraznil, že cesta za ďalšími medailami bude poriadne kľukatá.Oslavy 25. výročia zisku zlatých medailí českých hokejistov na ZOH v Nagane si prišla vychutnať vypredaná pražská O2 aréna. Piatkový zápas legiend zvládli lepšie domáci hokejisti, ktorí zdolali výber Slovenska hladko 6:3. Jedným z trojice slovenských strelcov bol Marián Hossa, ktorého v prípade príležitostných zápasov nelimituje alergická reakcia na výstroj, pre ktorú musel po sezóne 2016/17 ukončiť aktívnu kariéru.Držiteľ najväčšieho počtu majstrovských primátov v NHL spomedzi všetkých účastníkov akcie (3) si zápas užil. Štyridsaťštyriročný bývalý útočník strelil v 26. minúte kontaktný gól na 2:3, no českí hokejisti drámu nepripustili, odskočili Slovákom na rozdiel troch gólov a zápas kontrolovali až do konca. Zápas sledovalo 17.302 divákov, ktorí si vychutnali hokejové zručnosti plejády slovenských a českých hokejistov.uviedol Marián Hossa.Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára ukončil aktívnu kariéru po sezóne 2016/17 pre rozsiahlu alergickú reakciu na výstroj. Hossa bol aj súčasťou septembrového zápasu v Bratislave, v ktorom slovenský výber prehral 4:5. Ako však po zápase uviedol pre TASR, zdravotné problémy ho v príležitostných exhibičných zápasoch nelimitujú:Hokejovú exhibíciu plánuje organizovať aj Marián Hossa, ktorý chce dať dôstojnú bodku za hráčskou kariérou v rozlúčkovom zápase na trenčianskom štadióne. Ešte v závere novembra uplynulého roka avizoval spolu s agentom Petrom Neverišom, že zápas bude veľkolepý. Kostru účastníkov by mali tvoriť hráči, ktorí hrali s 81-násobným slovenským reprezentantom v Chicagu Blackhawks či ostatných kluboch zámorskej NHL.dodal člen Siene slávy NHL.