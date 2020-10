Tréner Šilhavý sa musí v Izraeli zaobísť bez Dočkala či Hložeka

Haifa 11. októbra (TASR) - Tréner českej futbalovej reprezentácie Jaroslav Šilhavý sa musí v Izraeli napokon zaobísť iba bez dvoch hráčov základnej zostavy. Čechov pred nedeľným zápasom "slovenskej" 2. skupiny B-divízie Ligy národov zasiahol koronavírus, pozitívne testy mali po stretnutí s Cyprom traja členovia tímu, ďalších šestnásť vzoriek bolo nejednoznačných.



Vedenie reprezentácie začalo riešiť náhradný tím, náhradníci z najvyššej domácej súťaže, no napokon sa Čechom podarilo dať dokopy osemnásť hráčov. Šilhavý sa musí zaobísť bez Bořeka Dočkala, Adama Hložeka, Antonína Baráka, Filipa Nováka a náhradného brankára Filipa Nguyena. Portál iDnes.cz pripomenul, že v základnej zostave by pravdepodobne figurovali iba stredopoliar Dočkal a útočník Hložek.



Napriek improvizovanému riešeniu je v Prahe pripravených 32 náhradníkov, ktorí sa pripravujú pod trénerom Davidom Holoubekom a v prípade nutnosti budú pripravení na stredajší zápas v Škótsku. "Širšia nominácia záložného tímu sa bude priebežne zužovať. Stále platí, ak to hygienické opatrenia dovolia, že naším cieľom je, aby do Škótska letel pôvodný tím trénera Šilhavého," citoval sport.cz hovorcu Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR) Michal Jurman.