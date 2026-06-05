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Česi v príprave triumfovali nad Guatemalou 3:1

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Mexickí futbalisti sa tešia po góle spoluhráča Johana Vasqueza počas prípravného zápasu Mexiko - Srbsko v mexickom meste Toluca 4. júna 2026. Foto: TASR/AP

Z víťazstva v generálke sa tešil aj spoluhostiteľ nadchádzajúceho šampionátu Mexiko, ktorý zdolal Srbsko jasne 5:1.

Autor TASR
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Bratislava 5. júna (TASR) - Českí futbaloví reprezentanti zvíťazili vo svojom druhom prípravnom zápase pred blížiacimi sa MS v USA, Kanade a Mexiku nad Guatemalou 3:1. Favorizovaný tím poslal v 11. minúte do vedenia Patrik Schick a ešte pred zmenou strán vyrovnal William Fajardo. Víťazný gól vsietil v 72. minúte Tomáš Chorý, ktorý nastúpil na trávnik prvýkrát od vyradenia z kádra Slavie Praha. Poistku ešte pridal Denis Višinský.

Z víťazstva v generálke sa tešil aj spoluhostiteľ nadchádzajúceho šampionátu Mexiko, ktorý zdolal Srbsko jasne 5:1. Európsky zástupca si dal dva vlastné góly. Mexičania a Česi na seba na turnaji narazia v základnej A-skupine.



prípravné zápasy pred MS 2026:

Česko - Guatemala 3:1 (1:1)

Góly: 11. Schick, 72. Chorý, 79. Višinský - 40. Fajardo



Mexiko - Srbsko 5:1 (2:1)

Góly: 34. Vasquez, 45.+2 Bukinac (vlastný), 57. Jimenez, 72. Avdič (vlastný), 90. Chavez - 19. Stanič
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