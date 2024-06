Česi v príprave zdolali Severné Macedónsko 2:1, rozhodol Barák

prípravný zápas pred ME:



Česko - Severné Macedónsko 2:1 (0:0)



Góly: 60. Schick (z 11 m), 90.+8 Barák (z 11 m) - 65. Alimi

Bratislava 10. júna (TASR) - Českí futbalisti zvíťazili v záverečnom prípravnom zápase pred ME nad Severným Macedónskom 2:1. Domáci sa dostali do vedenia po hodine hry, keď Patrik Schick premenil penaltu. O päť minút neskôr odpovedal Isnik Alimi, no v úplnom závere Antonín Barák rovnako z penalty zariadil triumf.Česi sa na kontinentálnom šampionáte predstavia v F-skupine a postupne nastúpia proti Portugalsku, Gruzínsku a Turecku.