< sekcia Šport
Česi vedú vo štvrťfinále Davisovho pohára nad Španielskom 1:0
Víťazný tím narazí v sobotnom semifinále na lepšieho z dvojice Nemecko - Argentína.
Autor TASR
Bologna 20. novembra (TASR) - Českí tenisti vedú vo štvrťfinále na finálovom turnaji Davisovho pohára v Bologni nad Španielskom 1:0. O úvodný bod sa postaral Jakub Menšík, ktorý zdolal Pabla Carrena Bustu v dvoch setoch 7:5, 6:4. V druhom singli nastúpili proti sebe Jaume Munar a Jiří Lehečka. Víťazný tím narazí v sobotnom semifinále na lepšieho z dvojice Nemecko - Argentína.
finálový turnaj Davisovho pohára v Bologni
štvrťfinále:
Španielsko - Česko 0:1 po úvodnej dvojhre
Pablo Carreno Busta - Jakub Menšík 5:7, 4:6
štvrťfinále:
Španielsko - Česko 0:1 po úvodnej dvojhre
Pablo Carreno Busta - Jakub Menšík 5:7, 4:6