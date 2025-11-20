Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Česi vedú vo štvrťfinále Davisovho pohára nad Španielskom 1:0

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Víťazný tím narazí v sobotnom semifinále na lepšieho z dvojice Nemecko - Argentína.

Autor TASR
Bologna 20. novembra (TASR) - Českí tenisti vedú vo štvrťfinále na finálovom turnaji Davisovho pohára v Bologni nad Španielskom 1:0. O úvodný bod sa postaral Jakub Menšík, ktorý zdolal Pabla Carrena Bustu v dvoch setoch 7:5, 6:4. V druhom singli nastúpili proti sebe Jaume Munar a Jiří Lehečka. Víťazný tím narazí v sobotnom semifinále na lepšieho z dvojice Nemecko - Argentína.



finálový turnaj Davisovho pohára v Bologni

štvrťfinále:

Španielsko - Česko 0:1 po úvodnej dvojhre

Pablo Carreno Busta - Jakub Menšík 5:7, 4:6
.

