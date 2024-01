Česi vyradili obhajcu, Štancl rozhodol 11 sekúnd pred koncom

MS do 20 rokov - štvrťfinále:

Kanada - Česko 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)



Góly: 24. Wood (Cowan, Yager), 37. Furlong (Poitras) - 8. Štancl (Rymon), 19. Cibulka (Kulich, Šapovaliv), 60. Štancl (Becher, Rymon)

Göteborg 2. decembra (TASR) - Českí hokejisti do 20 rokov tretíkrát za sebou postúpili do semifinále juniorských MS. V utorkovom dramatickom štvrťfinálovom súboji v Göteborgu zdolali obhajcu titulu Kanadu 3:2. Hrdinom duelu bol dvojgólový český útočník Jakub Štancl, ktorý rozhodol o triumfe 11 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času.V repríze minuloročného šampionátu mali lepší vstup do zápasu českí reprezentanti, ktorí si v prvej tretine vybudovali dvojgólový náskok zásluhou Jakuba Štancla a Tomáša Cibulku. Kanaďania však v druhej časti zapli na vyššie obrátky a Matthew Wood s Jakeom Furlongom sa postarali o vyrovnanie. V čase, keď už zápas spel do predĺženia, sa dostal k strele spomedzi kruhov Štancl a v čase 59:49 prekonal brankára Rousseaua. Puk si smoliarsky zrazil do vlastnej siete kanadský obranca s českými koreňmi Oliver Bonk.Česi tak odplatili súperovi vlaňajšiu finálovú prehru. Zloženie semifinálových dvojíc bude známe až po konci zostávajúcich dvoch štvrťfinálových duelov.