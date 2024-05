Česi zachovali po neuznanom góle rozvahu a vyhrali v nájazdoch

Praha 11. mája (TASR) - Českí hokejisti si nenechali vojsť pod kožu kontroverzne neuznaný gól v úvodnom zápase domácich MS proti Fínsku. V prvom stretnutí pražskej A-skupiny vyhrali 1:0 pp a sn, víťazný nájazd premenil Ondřej Kaše a všetky štyri fínske pokusy vykryl Lukáš Dostál. V druhom stretnutí "áčka" potvrdili pozíciu favorita Švajčiari, ktorí vyhrali 5:2 nad Nórskom.



Neuznaný gól z hry prišiel v 39. minúte z hokejky Ondřeja Paláta. Nasledovala trénerská výzva od Jukku Jalonena a rozhodcovia gól neuznali pre faul Davida Tomáška na brankára Harriho Säteriho. "Zasiahlo nás to, ale dôležité je, že nás to nezložilo a zostali sme trpezliví," uviedol pre české média Tomášek. Okomentoval aj kontroverznú situáciu: "Objavil sa tam puk, ja som išiel do dorážky. Človeka to zoberie do bránkoviska, keď je tam s obrancami. Mysleli sme si, že sme brankárovi vôbec neprekážali, pretože puk bol za bránkou a vedľa nej. Podľa nás bol rozhodnutie dosť hraničné, toto by bol asi všade inde gól."



Palát prišiel spoza bránky a umiestnil puk do jej hornej polovice. "Neviem, v NHL by to asi uznali, tu sú iné pravidlá a jednoducho sa rozhodli takto, škoda," neskrýval sklamanie útočník New Jersey. Jeho tím nastúpil proti rovnakému súperovi o osem dní skôr na Českých hrách v Brne a prehral 1:4. Na tomto podujatí nepodávali domáci presvedčivé výkony vo všeobecnosti - prehrali aj so Švédskom (0:2) a v pomere 1:2 nestačili na Švajčiarov.



"Hrali sme sebavedomejšie, držali sme sa viac na puku a snažili sa rozpohybovať súpera. Bola tu skvelá atmosféra a myslím si, že nás to ovplyvnilo. Ukázali sme srdce a tímovosť, nakoniec sa to k nám priklonilo napriek neuznanému gólu," dodal Tomášek. Čechov čakal najbližší duel už v sobotu o 20.20 h proti Nórsku. To malo o niečo viac času na regeneráciu, keďže so Švajčiarmi hralo už v piatok popoludní.



Väčšinu tohto duelu diktovali tempo Helvéti. Pohodlný náskok a zároveň víťazný gól na priebežných 3:1 však prišiel až v 29. minúte z hokejky Svena Sentelera. "Sme hlavne spokojní za body, to je momentálne najdôležitejšie. Na našej hre je samozrejme čo zlepšovať. Pred turnajom nám pribudlo osem hráčov a prvýkrát sme hrali všetci spolu," citovali švajčiarskeho trénera Patricka Fischera zámorské médiá. Medzi čerstvými posilami bol aj obranca Roman Josi. Kapitán reprezentácie i Nashvillu Predators si pripísal presný zásah a asistenciu pri víťaznom góle. 



V záverečnej tretine zaujal 40-ročný útočník Andres Ambühl. Veterán asistoval v 52. minúte pri góle Nina Niederreitera na priebežných 5:1. "Je to pôsobivé. Toto je preňho 19. turnaj a stále hrá ako mladý chalan. Dáva do toho veľa a ide na 100 percent," povedal Niederreiter na adresu svojho skúsenejšieho spoluhráča. Jeho tím čaká najbližší duel v nedeľu proti Rakúsku o 20.20 h.