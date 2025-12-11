Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Česi zdolali Fínsko 3:1 na úvod Švajčiarskych hier

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Švajčiarske hokejové hry sú súčasťou prestížneho seriálu Euro Hockey Tour.

Liberec 11. decembra (TASR) - Českým reprezentantom sa vydaril vstup do Švajčiarskych hokejových hier. V úvodnom dueli, ktorý odohrali na domácom ľade v Liberci, zdolali Fínsko 3:1. O 19.45 h nastúpili v Zürichu Švédi proti domácemu výberu.

Švajčiarske hokejové hry

Liberec

Česko - Fínsko 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Góly: 27. Červenka, 43. Kaše, 60. Rousek - 47. Salo
.

