VIDEO: Česi zdolali hladko Britov, favorit mal zápas pod kontrolou

MS 2021 A-skupina:



Česko - Veľká Británia 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)



Góly: 9. Klok (Špaček), 21. Hronek (Zadina), 25. Šulák (Špaček, Sekáč), 33. Chytil (D. Musil), 52. Lenc Hanzl), 58. Šulák (Hanzl, Klok) – 40. Myers (Richardson, Kirk). Rozhodovali: Frandsen (Dán.), Nord – Lundgren (obaja Švéd.), Kroyer (Dán.), vylúčení: 3:2 na 2 min., navyše Clements (V.Británia) 10 min za nebezpečný útok na hlavu, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Česko: Will – Hronek, D. Musil, Klok, Sklenička, Šustr, Šulák, Hájek – Zadina, Kovář, Kubalík – Vrána, Chytil, Sekáč – Lenc, Špaček, Stránský – Flek, Hanzl, Smejkal – Blümel

Veľká Británia: Whistle (49. Bowns) – Richardson, Tetlow, D. Phillips, O'Connor, Clements, Ehrhardt, Jones – Dowd, Connolly, Kirk – Hammond, Perlini, Lake – J. Phillips, Myers, Davies – Betteridge, Lachowicz, Ferrara – Long



1. Rusko 4 3 0 0 1 15:7 9

2. Švajčiarsko 4 3 0 0 1 14:10 9

3. SLOVENSKO 4 3 0 0 1 11:12 9

4. Česko 5 2 1 0 2 18:14 8

5. Dánsko 5 2 1 0 2 12:11 8

6. Švédsko 5 2 0 0 3 16:10 6

7. Bielorusko 5 1 0 1 3 10:17 4

8. Veľká Británia 6 1 0 1 4 10:25 4



Riga 29. mája (TASR) - Českí hokejisti si na MS v Rige pripísali tretie víťazstvo. V sobotnom zápase "slovenskej" A-skupiny zdolali outsidera z Veľkej Británie 6:1. Zverenci Filipa Pešána poskočili v tabuľke priebežne na 4. miesto s ôsmimi bodmi, Briti sú na poslednom 8. mieste so ziskom 4 bodov.Česi vo svojom šiestom zápase na šampionáte nastúpia po dni voľna v pondelok o 15.15 SELČ proti Dánsku, Britov čaká o deň neskôr po dvojdňovej pauze posledný zápas na MS, o 11.15 SELČ sa stretnú so Švajčiarskom.V úvodnej dvadsaťminútovke mal český tím jasnú prevahu, ale gólovo ju vyjadril iba raz. Brankár Whistle predviedol niekoľko výborných zákrokov, prekonal ho len Klok strelou do šibenice v 9. minúte. V druhej časti pokračovala výrazná prevaha Čechov, ktorú tentoraz dokázali výrzanejšie zúročiť. Hronek a Šulák prinesli vedenie 3:0, potom mieril presne Chytil. Hráči Británie však v závere 2. tretiny skorigovali stav zásluhou Myersa v presilovej hre. V poslednom dejstve Česi strelili outsiderovi ešte dva góly, presadili sa Lenc a opäť Šulák.