Česi zdolali na MS18 USA 3:2 pp, rozhodol Řípa
Hetrikom sa na výhre „Suomi" podieľal Luca Santala, ktorý pridal aj jednu asistenciu.
Autor TASR
Trenčín/Bratislava 22. apríla (TASR) - Fínski hokejisti úspešne vstúpili do majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov, keď si na úvod A-skupiny v Trenčíne poradili v severskom súboji s Nórskom 6:1. Hetrikom sa na výhre „Suomi“ podieľal Luca Santala, ktorý pridal aj jednu asistenciu. O 18.00 h čaká úvodný duel na domácom šampionáte slovenských reprezentantov, ktorí na Zimnom štadióne Pavla Demitru vyzvú obhajcov titulu z Kanady.
V otváracom zápase MS potvrdili úlohu favorita Švédi, ktorí v B-skupine na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v bratislavskom Ružinove zvíťazili nad rovesníkmi z Nemecka jednoznačne 7:2. O svojom triumfe rozhodli v druhej tretine, ktorú vyhrali 4:0. V druhom stretnutí „béčka“ dosiahli cenné víťazstvo mladí Česi, ktorí zdolali obhajcov bronzových medailí Američanov 3:2 po predĺžení. O výhre rozhodol 11 sekúnd pred koncom extra času po individuálnej akcii Dominik Řípa. Česi ukončili sériu 21 prehier s USA v tejto vekovej kategórii.
MS hráčov do 18 rokov
A-skupina /Zimný štadión Pavla Demitru, Trenčín/:
Nórsko – Fínsko 1:6 (0:1, 0:2, 1:3)
Góly: 42. Aaram-Olsen - 19., 37. a 53. Santala, 30. Uronen, 45. Laatikainen, 54. Pakarinen
B-skupina /Zimný štadión Vladimíra Dzurillu, Bratislava/:
Nemecko – Švédsko 2:7 (0:1, 0:4, 2:2)
Góly: 51. Bloch, 54. Krestan - 10. Kim, 24. Zirath, 25. Nömme, 31. Meijer, 34. Bartholdsson, 45. Sörensson, 49. Cilthe
Česko – USA 3:2 pp (0:0, 1:2, 1:0 - 1:0)
Góly: 24. Hartl, 44. Hora, 65. Řípa - 28. Zajic, 29. Cullen
tabuľka B-skupiny:
1. Švédsko 1 1 0 0 0 7:2 3
2. Česko 1 0 1 0 0 3:2 2
3. USA 1 0 0 1 0 2:3 1
4. Dánsko 0 0 0 0 0 0:0 0
5. Nemecko 1 0 0 0 1 2:7 0
ďalší stredajší program
A-skupina
18.00 Kanada – SLOVENSKO
