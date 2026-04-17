< sekcia Šport
Česi zdolali Nemcov 4:1 v druhom prípravnom stretnutí
Súperi Slovákov v B-skupine na nadchádzajúcom šampionáte vo Švajčiarsku uspeli v piatok v Karlových Varoch 4:1.
Autor TASR
Karlove Vary 17. apríla (TASR) - Hokejisti Česka zdolali protivníkov z Nemecka aj v druhom prípravnom zápase pred MS. Súperi Slovákov v B-skupine na nadchádzajúcom šampionáte vo Švajčiarsku uspeli v piatok v Karlových Varoch 4:1. Rovnakého súpera zdolali aj deň predtým 5:3.
prípravný zápas:
Česko - Nemecko 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Góly: 2. Pytlík, 10. Voženílek, 27. Flek, 41. Kantner - 58. Fischbuch
