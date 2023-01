Česi zdolali Nemecko 3:2, no prišli o šancu postúpiť

United Cup miešaných družstiev - nedeľné výsledky:



A-skupina /Perth/:



Belgicko - Bulharsko 2:3



Elise Mertensová - Gergana Topalovová 6:4, 3:6, 6:0



Zizou Bergs - Dimitar Kuzmanov 2:6, 0:6



Mertensová, David Goffin - Isabella Šinikovová, Alexandar Lazarov 6:1, 6:7 (5:7), 6:10





tabuľka:



1. Grécko 1 1 0 4:1



2. Bulharsko 2 1 1 4:6



3. Belgicko 1 0 1 2:3



B-skupina /Brisbane/



Poľsko - Kazachstan 2:1



Hubert Hurkacz - Alexander Bublik 7:6 (8), 4:6, 6:3



C-skupina /Sydney/



Nemecko - Česko 2:3



Laura Siegemundová - Petra Kvitová 4:6, 2:6



Oscar Otte - Dalibor Svrčina 7:6 (1), 6:2



Siegemundová, Alexander Zverev - Marie Bouzková, Jiří Lehečka 6:4, 7:6 (1)





tabuľka:



1. USA 1 1 0 4:1



2. Česko 2 1 1 4:6



3. Nemecko 1 0 1 2:3



D-skupina /Sydney/



Španielsko - Veľká Británia 1:2



Paula Badosová - Harriet Dartová 6:7 (6), 7:6 (5), 6:1



E-skupina /Brisbane/



Brazília - Nórsko 3:1



Thiago Monteiro - Casper Ruud 3:6, 2:6



Laura Pigossiová - Ulrikke Eikeriová 6:3, 6:4

Sydney 1. januára (TASR) - Českí tenisti zvíťazili vo svojom druhom súboji v C-skupine na United Cupe v Austrálii nad Nemeckom 3:2, do ďalšej fázy však pre horšie skóre nepostúpia. Triumf nad súperom zabezpečila svojmu tímu Petra Kvitová, ktorá v Sydney zdolala Lauru Siegemundovú 6:4, 6:2, následne však Dalibor Svrčina nestačil na Oscara Otteho 6:7, 2:6 a potom neuspeli vo štvorhre ani Jiří Lehečka s Mariou Bouzkovou, ktorí prehrali s Alexandrom Zverevom a Siegemundovou 4:6, 6:7.Česi majú po dvoch stretnutiach v trojčlennej skupine na konte jedno víťazstvo a jednu prehru so záporným skóre 4:6. Prišli tak o šancu obsadiť v tabuľke jediné postupové miesto. O postup zabojujú Nemci s favorizovanými USA.United Cup nahradil v tenisovom kalendári ATP Cup. Brisbane, Perth i Sydney hostia po dve základné trojčlenné skupiny, ich víťazi sa stretnú v play off o postup do semifinále. V ňom ich doplní ďalší tím na základe výsledkov zo základnej skupiny.