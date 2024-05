Česi zdolali Nórsko 6:3, Červenka: Dôležité sú tri body

A-skupina:



Nórsko – Česko 3:6 (3:2, 0:1, 0:3)



Góly: 7. Solberg (Thoresen, Zuccarello), 13. Steen (Trettenes), 17. E. Östrem Salsten (Solberg, Zuccarello) – 7. Červenka (Kundrátek, Kaše), 18. Červenka (Sedlák, Kaše), 36. Beránek (Kempný), 46. Stránský (Krejčík, Kämpf), 57. Hájek (Palát), 60. Palát (Kämpf, Voženílek). Rozhodcovia: HRONSKÝ (SR), MacFarlane (USA) – Heffner (Nem.), Lundgren (Švéd.), vylúčení: 8:5 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 17.413 divákov.



Nórsko: Haukeland – Johannesen, Solberg, Hansen, Nörstebö, Krogdahl, Kasastul, Engebraten – Zuccarello, E. Östrem Salsten, Thoresen – Olsen, Vikingstad, Berg-Paulsen – Brandsegg-Nygard, Vesterheim, Steen – Rönnild, H. Östrem Salsten, Martinsen – Trettenes



Česko: Mrázek – Gudas, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek, Hájek, Špaček – Kaše, Sedlák, Červenka – Kubalík, Tomášek, Palát – Stránský, Kämpf, Voženílek – Flek, Kondelík, Beránek

tabuľka A-skupiny:



1. Česko 2 1 1 0 0 7:3 5



2. Dánsko 1 1 0 0 0 5:1 3



3. Švajčiarsko 1 1 0 0 0 5:2 3



4. Kanada 1 1 0 0 0 4:2 3



------------------------------------



5. Fínsko 1 0 0 1 0 0:1 1



6. V. Británia 1 0 0 0 1 2:4 0



7. Rakúsko 1 0 0 0 1 1:5 0



------------------------------------



8. Nórsko 2 0 0 0 2 5:11 0







/zápasy, víťazstvá, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry, skóre, body/



Praha 11. mája (TASR) - Českí hokejisti zvíťazili v sobotňajšom stretnutí pražskej A-skupiny na domácich MS nad Nórskom 6:3. Favorit, ktorý triumfoval v úvodnom zápase nad Fínmi (1:0 sn), sa dlho nevedel presadiť cez obranu súpera, ale v tretej tretine zlomil streleckú nemohúcnosť (49:11 na strely). Outsiderovi tak bojovnosť na senzáciu nestačila.Česi odohrajú tretí zápas na turnaji v pondelok o 20.20 h proti Švajčiarsku, nórsky tím nastúpi v rovnaký deň, ale o 16.20 h s Fínskom.Česi začali od úvodu aktívne, ale na druhej strane mohol otvoriť skóre Rönnild. Favorit naďalej pokračoval vo vysokom tempe a v 7. minúte otvoril skóre kapitán Červenka, ktorý sa dostal pred bránku a z otočky prestrelil Haukelanda. Krídelník prvej formácie nastúpil v 200. zápase za národný tím. Nóri kontrovali po 31 sekundách zásluhou Solberga a v druhej polovici prvej časti už viedli, keď v oslabení Trettenes našiel Steena, ktorý prekonal Mrázka. Severania šokovali domácich v 17. minúte tretíkrát, E. Östrem Salsten z uhla zvýšil na 3:1. Červenka však odpovedal po 40 sekundách. Domáci vytvorili v druhej časti enormný tlak, prestrieľali súpera (20:1) a dočkali sa v 36. minúte po zakončení Beránka. Česi zlomili odpor Nórov v úvodnej desaťminútovke tretej časti, keď Stránský aj so šťastím dostal puk do siete. Triumf ešte v závere potvrdili Hájek a do prázdnej bránky aj Palát.Roman Červenka, kapitán Česka: "."