Česi otočili duel s USA a vybojovali bronz

Českí hokejisti oslavujú zisk bronzových medailí na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo fínskom Tampere po tom, ako v súboji o 3. miesto zdolali USA 8:4 v nedeľu 29. mája 2022. Foto: TASR/AP

MS vo Fínsku - o 3. miesto (Tampere):



Česko - USA 8:4 (1:3, 1:0, 6:1)



Góly: 16. Černoch (Flek, Stránský), 33. Smejkal (Sklenička, Kundrátek), 41. Pastrňák (Hertl, Zohorna), 43. Červenka (Krejčí), 44. Pastrňák (Jordán, Hertl), 55. Kämpf (Smejkal), 59. Kämpf (Šimek), 60. Pastrňák (Hertl, Červenka) – 10. Kuhlman (Meyers, Peeke), 13. Gaudette (Boldy, Tynan), 20. Kuhlman (Schmidt, Lafferty), 59. Bordeleau (Watson, Hayden). Rozhodovali: Heikkinen (Fín.), Lawrence - van Oosten (obaja Kan.), Sormunen (Fín.), vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 1:1, 9737 divákov.



Česko: Vejmelka (21. Langhamer) – Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka, Sklenička, Šimek, Jordán – Pastrňák, Krejčí, Červenka – Zohorna, Hertl, Blümel – Vrána, Kämpf, Smejkal – Stránský, Černoch, Flek – Špaček



USA: Swayman – Hughes, S. Jones, Schmidt, Peeke, Lafferty, Barber – Boldy, Hartman, Galchenyuk – Bellows, Tynan, Gaudette – Kuhlman, Meyers, Farrell – Watson, Lettieri, Hayden - Bordeleau

Na snímke vpravo český útočník Tomáš Hertl strieľa na bránku, vľavo americký brankár Jeremy Swayman puk kryje v zápase o 3. miesto na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji Česko - USA vo fínskom Tampere v nedeľu 29. mája 2022. Foto: TASR/AP

Konečné poradie MS na 3.-16. mieste:



3. Česko,

4. USA,

5. Švajčiarsko,

6. Švédsko,

7. Nemecko,

8. SLOVENSKO,

9. Dánsko,

10. Lotyšsko,

11. Rakúsko,

12. Francúzsko,

13. Nórsko,

14. Kazachstan,

15. Taliansko - zostup do I. divízie MS,

16. Veľká Británia - zostup do I. divízie MS

Tampere 29. mája (TASR) - Českí hokejisti získali na majstrovstvách sveta vo Fínsku bronzové medaily. V nedeľnom zápase o 3. miesto zdolali v Tampere USA 8:4, hoci po prvej tretine prehrávali 1:3. Hetrikom sa blysol David Pastrňák. Česi vybojovali cenný kov na významnom podujatí po desiatich rokoch, Američania nezopakovali bronzový úspech z vlaňajšieho šampionátu v Rige.USA si aj vďaka dvom presným zásahom Karsona Kuhlmana vybudovali v úvodnej časti dvojgólový náskok, no Česi nezložili zbrane a podarilo sa im otočiť skóre. Kľúčová bola pasáž na začiatku tretej tretiny, keď za stavu 2:3 strelili tri góly v priebehu necelých troch minút. Záverečnú časť vyhrali aj vďaka trom zásahom Pastrňáka 6:1. Česi sa dočkali medaily prvýkrát od roku 2012, celkovo získali v ére samostatnosti trinásty cenný kov na MS (6-1-6).O zlato zabojujú v Tampere domáci Fíni proti obhajcovi titulu Kanade, finále je na programe o 19.20 SELČ.Američania, ktorí opäť nastúpili iba so štyrmi čistokrvnými obrancami, nemali po prehre v semifinále problémy s motiváciou. Už v 4. minúte prvýkrát pohrozili, situáciu 2 na 1 vyriešil Hartman strelou, ktorú Vejmelka vyrazil nad bránku. Česi v úvode prepadali v obrane, hrali v nej nedôsledne, čoho výsledkom boli tri inkasované góly v 1. tretine. V 10. min vystrelil od modrej čiary Peeke, puk sa odrazil ku Kuhlmanovi, ktorý ho upratal do odkrytej siete - 0:1. O tri minúty neskôr využil presilovku Gaudette, keď strelou spomedzi kruhov presne zakončil učebnicovú kombináciu s Tynanom a Boldym. Súper odpovedal nájazdom Blümela, ktorý zneškodnil Swayman, na opačnej strane Bellows trafil hornú žŕdku. Čechom sa podarilo v 16. min znížiť, keď po prihrávke Fleka namieril pomedzi betóny amerického brankára Černoch, no USA ešte do konca tretiny získali späť dvojgólový náskok. Trinásť sekúnd pred sirénou skóroval v oslabení Kuhlman, ktorý dal svoj druhý gól v zápase.Po prestávke sa už v českej bránke neobjavil Vejmelka, ktorého nahradil Langhamer. Zverenci trénera Kariho Jalonena sa pokúšali o nátlakovú hru, Američanom sa dlho darilo vytláčať ich k mantinelom. V 32. min sa zblízka nepresadil Hertl. Až v 33. min sa podarilo znížiť Smejkalovi, ktorý dorazil do bránky puk po strele Skleničku. Čechom to dodalo sily, v 36. min Blümel zo sľubnej pozície z medzikružia iba tesne minul americkú bránku.Jalonen od 3. tretiny mierne pozmenil zloženie útokov, Pastrňák sa presunul do druhej formácie, do prvej sa vrátil Blümel. Zmeny pomohli, Česi ešte viac pridali v aktivite a podarilo sa im expresne otočiť skóre. Najprv Pastrňák vyrovnal, keď spoza Peeka namieril presne popod ruku Swaymana, a následne po vyhratom buly Krejčího trafil z prvej Červenka - 4:3. Američania reagovali oddychovým časom, no ani to nepribrzdilo súpera v rozlete. V 44. min Jordán prihrávkou našiel pri zadnej žŕdke úplne voľného Pastrňáka a kanonier Bostonu puk z prvej usmernil pomedzi betóny presúvajúceho sa Swaymana. Pastrňák bol pri chuti, v presilovke skvele naservíroval puk Krejčímu, no brankár USA tentoraz zasiahol. Šiesty gól sa podarilo dosiahnuť až Kämpfovi vo vlastnom oslabení, keď dotiahol do úspešného konca akciu Smejkala. Američania skúsili hru v šestici, v ktorej opäť Kämpf pridal do prázdnej bránky siedmy gól ČR. Bordeleau potom upravil na 4:7, no záverečné slovo mal Pastrňák, ktorý v presilovke skompletizoval hetrik a spečatil skóre na konečných 8:4./zdroj: ČT, RTVS/:, obranca ČR: ", útočník ČR a autor hetriku: "