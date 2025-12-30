Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. december 2025Meniny má Dávid
< sekcia Šport

Česi zdolali v B-skupine Fínov 2:1 po predĺžení

.
Český tím oslavuje po tom, ako Adam Jiříček (5), ktorý nie je na snímke, strelil víťazný gól v predĺžení na majstrovstvách sveta juniorov v hokeji v Minneapolis v pondelok 29. decembra 2025. Foto: TASR/AP

O triumfe nad obhajcami strieborných medailí rozhodol v 64. minúte obranca Adam Jiříček.

Autor TASR
Minneapolis 30. decembra (TASR) - Českí hokejoví reprezentanti do 20 rokov zvíťazili vo svojom treťom vystúpení v B-skupine na MS v Minneapolise nad Fínskom 2:1 po predĺžení. O triumfe nad obhajcami strieborných medailí rozhodol v 64. minúte obranca Adam Jiříček. Kanada si poradila s Dánskom 9:1 a dostala sa na čelo priebežnej tabuľky, hetrik zaznamenal Gavin McKenna.

MS do 20 rokov - B-skupina (Minneapolis):

Fínsko - Česko 1:2 pp (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)

Góly: 60. Hemming - 2. Kubiesa, 64. Jiříček



Kanada - Dánsko 9:1 (3:0, 2:1, 4:0)

Góly: 4., 36. a 47. McKenna, 27. a 55. Martone, 9. Cootes, 11. Parekh, 45. Misa, 55. Aitcheson - 21. Klyv



tabuľka:

1. Kanada 3 2 1 0 0 18:7 8*

2. Fínsko 3 2 0 1 0 15:4 7*

3. Česko 3 1 1 0 1 14:10 5*

4. Lotyšsko 2 0 0 1 1 1:10 1

-----------------------------------

5. Dánsko 3 0 0 0 3 5:22 0



*istý postup do štvrťfinále
.

Neprehliadnite

UNIKÁTNE FOTO: Ľudia v Československu nevítali nový rok na námestiach

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia

PRIESKUM:Pribudnú po vojne na Ukrajine na Slovensku nelegálne zbrane?

VIDEO: ZRÁŽKA VRTUĽNÍKOV: Pri tragédii zahynul jeden človek