Česi zdolali v B-skupine Fínov 2:1 po predĺžení
O triumfe nad obhajcami strieborných medailí rozhodol v 64. minúte obranca Adam Jiříček.
Autor TASR
Minneapolis 30. decembra (TASR) - Českí hokejoví reprezentanti do 20 rokov zvíťazili vo svojom treťom vystúpení v B-skupine na MS v Minneapolise nad Fínskom 2:1 po predĺžení. O triumfe nad obhajcami strieborných medailí rozhodol v 64. minúte obranca Adam Jiříček. Kanada si poradila s Dánskom 9:1 a dostala sa na čelo priebežnej tabuľky, hetrik zaznamenal Gavin McKenna.
MS do 20 rokov - B-skupina (Minneapolis):
Fínsko - Česko 1:2 pp (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)
Góly: 60. Hemming - 2. Kubiesa, 64. Jiříček
Kanada - Dánsko 9:1 (3:0, 2:1, 4:0)
Góly: 4., 36. a 47. McKenna, 27. a 55. Martone, 9. Cootes, 11. Parekh, 45. Misa, 55. Aitcheson - 21. Klyv
tabuľka:
1. Kanada 3 2 1 0 0 18:7 8*
2. Fínsko 3 2 0 1 0 15:4 7*
3. Česko 3 1 1 0 1 14:10 5*
4. Lotyšsko 2 0 0 1 1 1:10 1
-----------------------------------
5. Dánsko 3 0 0 0 3 5:22 0
*istý postup do štvrťfinále
