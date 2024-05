Česi zlomili kliatbu, Zacha rozhodol rebrami: Takú bolesť beriem

semifinále, sobota 25. mája /Praha/:



14.20 h: Švédsko - Česko

18.20 h: Kanada - Švajčiarsko

Praha 24. mája (TASR) - Českí hokejisti si po dvoch rokoch zahrajú na MS opäť o medaily. Vo štvrtok dokázali zlomiť "kliatbu" súbojov s USA na domácich šampionátoch. Američania ich vyradili na šampionáte 2004 v Prahe vo štvrťfinále po nájazdoch a v O2 aréne ich zdolali aj v súboji o bronz na MS 2015. Tentoraz však Česi našli svojich hrdinov - boli nimi autor jediného a víťazného gólu Pavel Zacha a brankár Lukáš Dostál, ktorý "vygumoval" súpera 36 zákrokmi.Tím USA sa v základnej časti šampionátu prezentoval najlepšou ofenzívou, keď v siedmich zápasoch nastrieľal 37 gólov. Vo štvrťfinále však vyšiel naprázdno a Dostál mohol oslavovať čisté konto. "" povedal po štvrťfinálovej dráme 23-ročný brankár Anaheimu a pochválil podporu divákov v hale: "Zápas rozhodol jediný gól, o ktorý sa v 27. minúte postaral Zacha v presilovke pri vylúčení Trevora Zegrasa. Útočník v minulosti šesťkrát odmietol pozvánku do českej reprezentácie, teraz sa však stal miláčikom tribún. Puk sa do bránky Charlieho Lindgrena dostal od jeho rebier po tvrdej strele Davida Špačka od modrej čiary. Tá ešte predtým zlomila hokejku Brocka Nelsona. "," povedal 27-ročný hráč v rozhovore pre české médiá. "."Zacha potvrdil, že hlavný cieľ českého tímu je dokráčať k titulu svetových šampiónov: "" Ani on nezabudol vyzdvihnúť výkon Dostála: "."Česi sa v semifinále v sobotu od 14.20 h stretnú so Švédskom a tento súboj bude pikantný najmä pre Davida Pastrňáka. Zo Švédska totiž pochádza jeho partnerka, s ktorou má malú dcérku. "," smial sa útočník Bostonu. "," zdôraznil Pastrňák.Súper pre Česko vzišiel zo severského derby v Ostrave, do ktorého vstupovali Švédi v pozícii favorita. Fínov prestrieľali 35:20, ale rozhodli až v predĺžení. Faul Konstu Heleniusa potrestal gólom v presilovke Joel Eriksson Ek. "Tri korunky" tak vyhrali aj ôsmy zápas na týchto MS, na ktorých ešte ani raz neprehrávali. Fínov držal dlho nad vodou brankár Emil Larmi, ktorý zastavil 33 z celkovo 35 striel. Asistenciu pri víťaznom góle si pripísal obranca Victor Hedman: "."