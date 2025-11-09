< sekcia Šport
Česi zvíťazili na Fínskych hrách nad Švajčiarskom 4:0
Pre Čechov to boli jediné body na podujatí po predchádzajúcich dvoch prehrách, s bilanciou jedno víťazstvo a dve prehry skončili aj Helvéti.
Autor TASR
Tampere 9. novembra (TASR) - Českí hokejisti zakončili svoje účinkovanie na Fínskych hrách víťazstvom 4:0 nad Švajčiarskom. Dva góly strelil Filip Chlapík. Pre Čechov to boli jediné body na podujatí po predchádzajúcich dvoch prehrách, s bilanciou jedno víťazstvo a dve prehry skončili aj Helvéti. O víťazovi turnaja Euro Hockey Tour v Tampere rozhodne severské derby Fínsko - Švédsko (16.00).
Fínske hry - turnaj EHT:
Česko - Švajčiarsko 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Góly: 4. a 6. Chlapík, 24. Stránský, 28. Adámek
