Česi zvíťazili nad Dánmi 3:2, vo štvrťfinále narazia na Kanadu
Česi si v Aréne Santa Giulia vypracovali v druhej tretine dvojgólový náskok, a hoci sa Dáni dokázali vrátiť do hry, favorit im nedovolil vyrovnať.
Autor TASR,aktualizované
Miláno 17. februára (TASR) - Českí hokejisti zvíťazili v utorkovom súboji predkola play off na olympijskom turnaji v Miláne nad Dánmi 3:2 a prebojovali sa do štvrťfinále. V ňom sa v stredu o 16.40 h stretnú s dosiaľ suverénnymi Kanaďanmi.
Česi mali v úvode korčuliarsky aj strelecky navrch, pozorní Dáni ich však v prvej tretine nepúšťali pred svoju bránku. V druhej začalo byť pred dánskou bránkou rušnejšie. Strelu Pastrňáka zastavila lapačka Andersena, na ktorom potom stroskotal aj Palát. Dánskeho brankára prestrelil až v 26. minúte v presilovke Nečas, ktorý exportne napálil puk do ľavého horného rohu - 1:0. Severania kontrovali šancou Setkova, Čechov podržal Dostál. O pár momentov neskôr už nemal nárok na zakončenie Trueho, ktorý si vymenil puk s Blichfeldom a vyrovnal na 1:1. Čechov to nijako nevykoľajilo a pokračovali v nápore. Druhý gól ČR strelil v 31. minúte Kämpf a o minútu neskôr zvýšil na 3:1 Červenka, ktorý prekorčuľoval Jensena Aaba a zakončil presne do vzdialenejšieho rohu bránky. Krátko na to mohol skórovať aj Nečas, proti boli Andersen. Dáni sa dostali do hry v 38. minúte, keď sa Olesen v presilovke šikovne otočil a strelou ponad rameno Dostála znížil. Vzápätí mohlo byť vyrovnané, Dostál vytasil proti úniku Bjorkstranda v poslednej chvíli ľavý betón. Česi boli v úvode 3. tretiny aktívnejší, no po zbytočných fauloch sa potom museli dvakrát v rýchlom slede brániť v oslabení. Tesný náskok si udržali a Dáni tak v závere siahli k odvolaniu brankára. Napriek veľkému tlaku sa im už vyrovnať nepodarilo a Česi tak mohli sláviť postup do štvrťfinále.
ZOZ 2026 - hokej, play off o postup do štvrťfinále:
Česko - Dánsko 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)
Góly: 26. Nečas (Hronek, Červenka), 31. Kämpf (Rutta, Nečas), 32. Červenka (Pastrňák) - 30. True (Blichfeld), 38. Olesen (Mölgaard, Blichfeld). Rozhodcovia: O'Rourke (Kan.), Rehman - Briganti, Davis (všetci USA), vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 10.364 divákov.
Česko: Dostál - Hronek, Šimek, Gudas, Kempný, Rutta, Špaček, Ticháček - Nečas, Kämpf, Chlapík - Pastrňák, Sedlák, Červenka - Kaše, Hertl, Palát - Stránský, Tomášek, Flek - Kubalík
Dánsko: Andersen - Lassen, Jensen Aabo, Setkov, Nicholas Jensen, Bruggisser, O. Lauridsen, A. Koch - Ehlers, Russell, Bjorkstrand - Nicklas Jensen, Eller, Poulsen - Aagaard, Mölgaard, Olesen - Wejse, True, Blichfeld - Storm
program štvrťfinále:
streda 18. februára
SLOVENSKO - Nemecko /12.10/
Kanada - Česko /16.40/
Fínsko - Švajčiarsko /18.10/
USA - Švédsko/Lotyšsko /21.10/
hlasy po zápase /zdroj: iihf.com, ČT Sport/:
Radim Rulík, tréner ČR: „Ako tréneri nie sme spokojní. Vážime si však, že sme zápas zvládli, pretože sme si to veľmi skomplikovali. Najmä zbytočnými vylúčeniami. Hráčom pogratulujem, ale potom budú počuť, čo ešte odo mňa nepočuli. Hráme pre Českú republiku, pre českých fanúšikov a je potrebné, aby si to hráči uvedomili.“
Roman Červenka, útočník ČR, v zápase 1+1: „Som šťastný, že sme postúpili do ďalšieho kola, no na druhej strane si myslím, že sme mali lepšie kontrolovať zápas, keď sme viedli 3:1. Dopriali sme Dánom príliš veľa presilových hier a to im dalo šancu.“
Nick Olesen, útočník a autor druhého gólu Dánska: „Česi boli lepší než my. V niektorých fázach hry sme sa ocitli pod tlakom, dokázali sme ich však úspešne vytláčať do rohov klziska a myslím si, že Freddie (Andersen) chytal skvele. Do tretej tretiny sme vstupovali s jednogólovým mankom a mali sme v závere šance na vyrovnanie.“
