Česi zvíťazili nad Nemcami 5:1 a prebojovali sa do semifinále MS

Štvrťfinále (Bratislava):

Česko - Nemecko 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

Góly: 34. Kovář, 45. Voráček (Simon), 52. Kubalík (Kovář, Hronek), 54. Palát (Kolář), 60. Kovář (Moravčík) - 38. Mauer (Tiffels). Rozhodovali: Öhlund (Švéd.), Tufts (USA) - Goľjak (Biel.), Nikulainen (Fín.), vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 9085 divákov.



Česko: Bartošák - Hronek, Musil, Rutta, Moravčík, Gudas, Kolář, Sklenička – Voráček, Simon, Frolík – Jaškin, Faksa, Chytil – Gulaš, Kovář, Kubalík – Řepík, T. Zohorna, Palát - H. Zohorna



Nemecko: Grubauer - M. Müller, Holzer, Seidenberg, Seider, Nowak, J. Müller, Reul - Ehliz, Draisaitl, Hager - Plachta, Michaelis, Eisenschmid - Mauer, Kahun, Tiffels - Fauser, Noebels, Loibl - Pföderl

Bratislava 23. mája (TASR) - Českí hokejisti zvíťazili vo štvrtok v druhom štvrťfinálovom dueli v Bratislave nad Nemeckom 5:1 a postúpili medzi najlepšiu štvorku MS. V sobotňajšom semifinále narazia na Kanadu.Zverenci trénera Miloša Říhu rozhodli o svojom triumfe v tretej tretine, ktorú vyhrali 4:0, kľúčový gól strelil v 45. minúte za stavu 1:1 kapitán tímu Jakub Voráček. Česi sa prebojovali do semifinále prvýkrát od domáceho šampionátu v roku 2015.Česi nemohli do bránky postaviť Francouza, ktorého vyradili zdravotné problémy, od začiatku sa tak medzi žŕdky postavil Bartošák. Do zostavy sa prekvapujúco nezmestil Vrána. Říhovi zverenci od prvých minút diktovali tempo, tvorili hru, ak aj stratili puk, dokázali ho aktívnym forčekingom hneď získať naspäť. Nemci ich však veľmi nepúšťali do predbránkového priestoru, s výnimkou šancí Kovářa a Simona. Sami pritom vedeli z minima útočných akcií nebezpečne zahroziť. Draisaitlov únik v 13. min. zneškodnil Bartošák, ktorý následne ukázal svoje umenie aj pri zakončení Reula, keď puk vytesnil ramenom.V druhej tretine sa hra viac otvorila, čo ocenilo publikum na vypredanom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. V oslabení mohol otvoriť skóre Hynek Zohorna, ktorý však sám pred bránkou nespracoval prihrávku brata Tomáša. Dve dobré príležitosti zahodil Palát a Chytil nechal vyniknúť Grubauera. Na opačnej strane mieril Ehliz v tutovke vedľa. Skóre sa zmenilo až v 34. min., keď Kovář strelou spoza obrancu do protipohybu Grubauera poslal Čechov do vedenia. Dlho sa však z neho netešili, lebo v 38. min. Bartošák za bránkou zle rozohral puk, Tiffels našiel voľného Mauera a ten zavesil na 1:1. V závere tretiny nedotiahli rýchle prečíslenie do úspešného konca Voráček s Frolíkom.Napínavý duel vygradoval v tretej časti. V 41. min. Bartošák predviedol "superzákrok" pri strele Ehliza, pomohla mu aj bránková konštrukcia. To sa ukázalo ako dôležitý moment. Na opačnej strane totiž Nemci prepadli v defenzíve a Česi prečíslenie 3 na 1 využili vďaka Voráčkovi, ktorý na dvakrát prekonal Grubauera. Vzápätí H. Zohorna neskrotil puk pred odkrytou bránkou. V 45. min. sa duel skončil pre nemeckého útočníka Eisenschmida, ktorý nešťastne vrazil do mantinelu a držiac sa za ruku zamieril do šatne. Česi sa za stavu 2:1 upokojili a umnou hrou si náskok strážili. V 52. min. zvýšil na 3:1 po rýchlom výpade parádnou strelou Kubalík a ďalšiu gólovú poistku pridal Palát. Nemci už nenašli sily na zvrat. V závere to skúsili v power play bez brankára, no Kovář do prázdnej bránky spečatil výsledok na 5:1.