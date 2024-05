Česi zvíťazili nad USA 1:0 a postúpili do semifinále, rozhodol Zacha

Štvrťfinále MS 2024 /Praha/:

USA - Česko 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)



Gól: 27. Zacha (Špaček, Červenka). Rozhodcovia: Björk (Švéd.), Campbell (Kan.) - Wyonzek (USA), Yletyinen (Švéd.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 17.413 divákov.



USA: Lindgren - Jones, Werenski, Hughes, Sanderson, Petry, Vlasic, Kesselring - Boldy, Nelson, Gaudreau - Caufield, Pinto, Tkachuk - Zegras, Hayes, Farabee - Brindley, Kunin, Eyssimont - Leonard

Česko: Dostál - Gudas, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek, Hájek, Špaček - Patrňák, Zacha, Palát - Nečas, Kämpf, Kubalík - Kaše, Sedlák, Červenka - Stránský, Tomášek, Beránek - Voženílek

Praha 23. mája (TASR) - Českí hokejisti postúpili do semifinále domácich majstrovstiev sveta. Vo štvrtkovom štvrťfinálovom dueli v Prahe zvíťazili nad USA 1:0 gólom Pavla Zachu z 27. minúty. Ich súperom v boji o finále bude Švédsko, ktoré zdolalo v severskom derby v Ostrave Fínsko 2:1 po predĺžení. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Kanada a Švajčiarsko.Výborný výkon podal brankár Lukáš Dostál, ktorý si udržal čisté konto, keď vykryl všetkých 36 striel súpera. Česi odplatili Američanom vyradenie v rovnakej fáze na vlaňajších MS (0:3), o medaily si zahrajú po dvoch rokoch.Úvod zápasu priniesol svižný hokej, ale s dôrazom na pozornú defenzívu, takže vyložených šancí nebolo veľa. V 9. minúte sa po Caufieldovej strele dostal k zakončeniu Tkachuk, no mieril nad bránku. Na opačnej strane nevyužil nádejnú pozíciu Špaček a následne mal tutovku Pastrňák. V 14. minúte po chybe Boldyho unikol americkej obrane a mieril sám na Lindgrena, pri forhendovej kľučke mu odskočil puk. V druhej časti Česi najprv pohrozili opakovanými dorážkami Beránka a v 27. minúte sa im už podarilo otvoriť skóre. Strelu Špačka tečoval v presilovke telom do bránky Zacha - 0:1. V polovici duelu mohol zvýšiť náskok Červenka, v prečíslení 2 na 1 trafil hornú žŕdku. Američania dokázali v niektorých momentoch zatlačiť domácich, no koncovka im nevychádzala, v sľubných pozíciách neuspeli Pinto a ani Tkachuk. V tretej tretine sa Čechom darilo narúšať súperovu rozohrávku a držať ho ďaleko od vlastnej bránky. V 55. minúte dostal puk do siete Zegras, ale rozhodcovia už predtým prerušili hru pre postavenie amerického hráča v bránkovisku. V 57. min nevyužil možnosť na spečatenie postupu v sólonájazde Kubalík a následne ani Nečas, ktorý trafil žŕdku prázdnej bránky. Česi už tesný náskok udržali a mohli sa radovať z postupu.