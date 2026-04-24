Česi zvíťazili v príprave nad Rakúskom 4:0, Fíni zdolali Dánov 10:5
Česi budú jedným zo súperov Slovenska v B-skupine MS 2026, derby vo Fribourgu sa uskutoční 23. mája o 16.20 h.
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Českí hokejisti zvíťazili v príprave na MS nad Rakúskom 4:0. V piatkovom zápase v Jihlave strelil dva góly Michael Špaček, čisté konto si udržal Petr Kváča. Zverenci trénera Radima Rulíka tak nadviazali na štvrtkový triumf 5:1 vo Viedni. V ďalšom prípravnom stretnutí pred MS Fíni zdolali v Kouvole Dánsko po divokom priebehu 10:5.
Česi budú jedným zo súperov Slovenska v B-skupine MS 2026, derby vo Fribourgu sa uskutoční 23. mája o 16.20 h. Dáni sa stretnú so Slovákmi v generálke na svetový šampionát, dvojzápas v Spišskej Novej Vsi je na programe 8. a 9. mája. Tím Vladimíra Országha narazí na severanov aj v základnej skupine MS (21. mája o 20.20).
prípravné zápasy pred MS:
Česko - Rakúsko 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Góly: 28. a 46. Špaček, 18. Tomášek, 57. Marcel
Fínsko - Dánsko 10:5 (2:1, 3:2, 5:2)
Góly: 5. a 51. Puistola, 27. a 39. Hatakka, 11. Aku Räty, 31. Erholtz, 48. Kuokkanen, 51. Lassila, 53. Kukkonen, 57. Kinnunen - 11. Wejse, 27. Schmidt-Svejstrup, 29. Klyvoe, 44. True, 46. From
