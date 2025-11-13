Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Česi zvíťazili v príprave nad San Marínom 1:0, jediný gól dal Souček

Hráč West Hamu United Tomáš Souček (uprostred) oslavuje po tom, ako strelil druhý gól cez slovenského brankára Burnley Martina Dúbravku (vpravo) vo futbalovom zápase anglickej ligy Premier League West Ham United - FC Burnley v Londýne 8. novembra 2025. Foto: TASR/AP

O jediný gól sa postaral krátko pred prestávkou Tomáš Souček, keď sa presadil hlavičkou. Kapitán českej reprezentácie pár minút predtým nepremenil penaltu.

Al Ain 13. novembra (TASR) - Českí futbalisti zvíťazili vo štvrtkovom prípravnom stretnutí v Karvinej nad San Marínom 1:0. Premiéru v pozícii hlavného trénera ČR absolvoval dočasne menovaný Jaroslav Köstl.

Domáci sa proti poslednému tímu rebríčka FIFA vytrápili. O jediný gól sa postaral krátko pred prestávkou Tomáš Souček, keď sa presadil hlavičkou. Kapitán českej reprezentácie pár minút predtým nepremenil penaltu. Jeho tím bol aj v druhom polčase nevýrazný, gól Jaroslava Zeleného neplatil pre ofsajd.

V ďalšom prípravnom zápase Irán remizoval s Kapverdami 0:0. Duel dvoch krajín, ktoré už majú isté miestenky na budúcoročné MS v USA, Kanade a Mexiku, sa hral na neutrálnej pôde v meste Al Ain v Spojených arabských emirátoch.

prípravné zápasy:

Česko - San Maríno 1:0 (1:0)

Gól: 40. Souček



Litva - Izrael 0:0



Severné Macedónsko - Lotyšsko 0:0



Irán - Kapverdy 0:0
