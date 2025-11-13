< sekcia Šport
Česi zvíťazili v príprave nad San Marínom 1:0, jediný gól dal Souček
O jediný gól sa postaral krátko pred prestávkou Tomáš Souček, keď sa presadil hlavičkou. Kapitán českej reprezentácie pár minút predtým nepremenil penaltu.
Autor TASR
Al Ain 13. novembra (TASR) - Českí futbalisti zvíťazili vo štvrtkovom prípravnom stretnutí v Karvinej nad San Marínom 1:0. Premiéru v pozícii hlavného trénera ČR absolvoval dočasne menovaný Jaroslav Köstl.
Domáci sa proti poslednému tímu rebríčka FIFA vytrápili. O jediný gól sa postaral krátko pred prestávkou Tomáš Souček, keď sa presadil hlavičkou. Kapitán českej reprezentácie pár minút predtým nepremenil penaltu. Jeho tím bol aj v druhom polčase nevýrazný, gól Jaroslava Zeleného neplatil pre ofsajd.
V ďalšom prípravnom zápase Irán remizoval s Kapverdami 0:0. Duel dvoch krajín, ktoré už majú isté miestenky na budúcoročné MS v USA, Kanade a Mexiku, sa hral na neutrálnej pôde v meste Al Ain v Spojených arabských emirátoch.
prípravné zápasy:
Česko - San Maríno 1:0 (1:0)
Gól: 40. Souček
Litva - Izrael 0:0
Severné Macedónsko - Lotyšsko 0:0
Irán - Kapverdy 0:0
