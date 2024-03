Česi zvíťazili v príprave v Nórsku 2:1, úspešná premiéra Hašeka (3)

prípravné zápasy - piatok:

Nórsko - Česko 1:2 (1:1)

Góly: 20. Bobb - 37. Zima, 85. Barák



Lichtenštajnsko - Faerské ostrovy 0:4 (0:2)

Góly: 3. a 45.+1 Petersen, 49. Justinussen, 90.+2 Svensson



Severné Macedónsko - Moldavsko 1:1 (1:0)

Góly: 45.+1 Miovski - 82. Damascan



Ghana - Nigéria 1:2 (0:1)

Góly: 90.+3 J. Ayew (z 11 m) - 38. Dessers (z 11 m), 84. Lookman, ČK: 56. Opoku (Ghana)



Arménsko - Kosovo 0:1 (0:1)

Gól: 25. Rashica



Azerbajdžan - Mongolsko 1:0 (0:0)

Gól: 90.+1 Mustafazada



Bulharsko - Tanzánia 1:0 (0:0)

Gól: 52. Despodov



Bratislava 22. marca (TASR) - Českí futbalisti triumfovali v piatkovom prípravnom stretnutí v Osle nad domácim Nórskom 2:1. O víťazstve rozhodol v 85. minúte z priameho kopu Antonín Barák. Úspešnú premiéru na lavičke Česka tak absolvoval tréner Ivan Hašek.Domáci viedli od 20. minúty zásluhou Oscara Bobba, ale ešte v prvom polčase vyrovnal David Zima a v závere sa stal hrdinom hostí stredopoliar Fiorentiny. Hašek nahradil na lavičke Jaroslava Šilhavého, ktorý tesne po postupe na ME v Nemecku z funkcie odstúpil. Šesťdesiatročný Hašek už bol na lavičke mužstva v roku 2009. V drese Nórska hral do 75. minúty útočník Erling Haaland z Manchestru City. Severania budúci utorok privítajú rovnako v Osle reprezentáciu Slovenska.Hráči Nigérie zvíťazili nad Ghanou 2:1. Pre oba tímy to bol prvý duel po Africkom pohári národov (APN) a zároveň príprava pred júnovým pokračovaním africkej časti kvalifikácie MS 2026. Hralo sa v marockom Marrákeši.Kosovo uspelo v Arménsku 1:0, keď sa v 25. minúte presadil Milot Rashica. Bulhari vyhrali nad Tanzániou 1:0. O jediný gól na neutrálnej pôde v azerbajdžanskom Baku sa postaral Kiril Despodov v 52. minúte. Bulhari sa z kvalifikácie neprebojovali na tohtoročné majstrovstvá Európy.