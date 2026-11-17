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Česká 21-ka postúpila na ME 2027 po remíze 1:1 s Tureckom
V prvom zápase zvíťazili Česi 1:0.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Českí futbaloví reprezentanti do 21 rokov postúpili na ME 2027. V barážovej odvete remizovali na domácej pôde s Tureckom 1:1. V prvom zápase zvíťazili 1:0.
baráž ME 2027 hráčov do 21 rokov
odvetný zápas:
Česko - Turecko 1:1 (1:0)
/prvý zápas: 1:0, Česko postúpilo na ME 2027/
odvetný zápas:
Česko - Turecko 1:1 (1:0)
/prvý zápas: 1:0, Česko postúpilo na ME 2027/