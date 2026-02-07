Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Češka Bejleková získala v Abú Zabí prvý titul na okruhu WTA

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvadsaťročná Češka zaznamenala premiérové prvenstvo na elitnom okruhu a v rebríčku WTA sa posunie zo 101. miesta do prvej štyridsiatky.

Autor TASR
Abú Zabí 7. februára (TASR) - Česká tenistka Sára Bejleková sa stala víťazkou turnaja WTA 500 v Abú Zabí. V sobotňajšom finále zvíťazila ako kvalifikantka podujatia nad nasadenou dvojkou Jekaterinou Alexandrovovou z Ruska 7:6 (5), 6:1. Dvadsaťročná Češka zaznamenala premiérové prvenstvo na elitnom okruhu a v rebríčku WTA sa posunie zo 101. miesta do prvej štyridsiatky.



dvojhra - finále:

Sára Bejleková (ČR) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-2) 7:6 (5), 6:1
.

