< sekcia Šport
Češka Bejleková získala v Abú Zabí prvý titul na okruhu WTA
Dvadsaťročná Češka zaznamenala premiérové prvenstvo na elitnom okruhu a v rebríčku WTA sa posunie zo 101. miesta do prvej štyridsiatky.
Autor TASR
Abú Zabí 7. februára (TASR) - Česká tenistka Sára Bejleková sa stala víťazkou turnaja WTA 500 v Abú Zabí. V sobotňajšom finále zvíťazila ako kvalifikantka podujatia nad nasadenou dvojkou Jekaterinou Alexandrovovou z Ruska 7:6 (5), 6:1. Dvadsaťročná Češka zaznamenala premiérové prvenstvo na elitnom okruhu a v rebríčku WTA sa posunie zo 101. miesta do prvej štyridsiatky.
dvojhra - finále:
Sára Bejleková (ČR) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-2) 7:6 (5), 6:1
Sára Bejleková (ČR) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-2) 7:6 (5), 6:1