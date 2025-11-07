Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 7. november 2025Meniny má René
Česká dvadsiatka vyhrala na turnaji v Piešťanoch nad Švajčiarskom 5:1

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Vernoika Mihaliková

Mladí Slováci mali v piatok voľno, po dvoch dueloch sú zatiaľ bez bodu.

Autor TASR
Piešťany 7. novembra (TASR) - Českí hokejoví reprezentanti do 20 rokov uspeli aj vo svojom druhom vystúpení na Turnaji piatich krajín v Piešťanoch. V piatok vyhrali nad Švajčiarskom 5:1 a na konte majú šesť bodov, rovnako ako Fínsko a Švédsko. Česi však odohrali o zápas menej. Fíni v piatkovom severskom derby zdolali Švédov 5:1.

Mladí Slováci mali v piatok voľno, po dvoch dueloch sú zatiaľ bez bodu. Cez víkend sa ešte stretnú s Čechmi (v sobotu o 17.00 h) a Švajčiarmi (v nedeľu o 15.00). Podujatie je pre slovenskú „dvadsiatku“ turnajovou generálkou na svetový šampionát, ktorý sa na prelome rokov uskutoční v USA.



Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov v Piešťanoch:

Švajčiarsko – Česko 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Švédsko - Fínsko 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
