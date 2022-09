Češka Fruhvirtová získala v Chennai svoj prvý titul na okruhu WTA

Dvojhra - semifinále:



Linda Fruhvirtová (ČR) - Magda Linetteová 4:6, 6:3, 6:4

Chennai 18. septembra (TASR) - Iba sedemnásťročná česká tenistka Linda Fruhvirtová získala svoj prvý titul na okruhu WTA. Vo finále podujatia v indickom Chennai zdolala tretiu nasadenú Poľku Magdu Linetteovú v troch setoch 4:6, 6:3 a 6:4." povedala po úspešnom finále Fruhvirtová. V treťom sete prehrávala už 1:4, ale duel dokázala otočiť. Do turnaja vstúpila ako 130. hráčka sveta, v pondelok sa posunie hlboko do prvej stovky - malo by jej patriť 74. miesto.