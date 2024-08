Česká futbalová reprezentácia bude aj naďalej pokračovať s Hašekom

Praha 13. augusta (TASR) - Českú futbalovú reprezentáciu povedie aj naďalej Ivan Hašek. V utorok o tom rozhodlo vedenie tamojšej asociácie.



"Ani na chvíľku sme nezapochybovali o tom, s akým realizačným tímom pôjdeme do Ligy národov," uviedol pre české médiá predseda FAČR Petra Fouska.



Hašek prišiel na reprezentačnú lavičku začiatkom januára, keď nahradil Jaroslava Šilhavého, ktorý tesne po postupe na ME v Nemecku z funkcie odstúpil. Šilhavý čelil veľkej kritike verejnosti i odborníkov za výsledky i herný prejav, aký jeho tím predvádzal, a podobne to bolo aj u Hašeka. Jeho zverenci vypadli na kontinentálnom šampionáte už po základnej skupine, v ktorej obsadili s jediným bodom posledné miesto za Portugalskom, Tureckom a Gruzínskom.



Vedenie FAČR sa zaoberalo vystúpením na ME až teraz. "Často sa nás pýtali, prečo nebolo vyhodnotenie skôr. Nechcel som zvolávať nejaký mimoriadny výkonný výbor hneď po EURO, siahať k iným unáhleným krokom. Je potreba riešiť veci s chladnou hlavou, s odstupom. Pochopiteľne, aj analýzy majú veľký objem. Ivan Hašek má podpísanú dlhodobú zmluvu. Venovali sme sa tomu, aby sme si vyhodnotili EURO, z čoho sa poučiť, aby sme uspeli v Lige národov," povedal Fousek.



Česi vstúpia do LN 7. septembra súbojom s Gruzínskom, o tri dni neskôr sa stretnú v Prahe s Ukrajinou. Ich tretí súper je Albánsko. Hašek má kontrakt do konca kvalifikácie majstrovstiev sveta 2026, informuje idnes.cz.