Češka Hejnová nebude v Tokiu súťažiť

Praha 15. júla (TASR) - Dvojnásobná majsterka sveta v behu na 400 m cez prekážky Zuzana Hejnová nebude štartovať na OH 2020. Česká atlétka nemohla pre zranenie chrbta a achilovky trénovať a nie je v dobrej forme.



Tridsaťštyriročná Hejnová tento rok ani nesúťažila, v kariére však chce pokračovať. Do Tokia sa kvalifikovala splnením ostrého limitu Svetovej atletky (WA) ešte v roku 2019.



"Pre achilovku som nemohla v posledných týždňoch skoro chodiť, nie ešte poriadne pretekať. Nehovorí sa mi to ľahko, ale rozhodla som sa, že nebudem v Tokiu pretekať. Už sa cítim výrazne lepšie, ale aby ste reprezentovali na olympijských hrách, musíte byť v top forme. A ja v nej nie som," napísala česká športovkyňa na sociálnej sieti.