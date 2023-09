Češka Muchová postúpila do semifinále US Open, stretne sa s Gauffovou

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Karolína Muchová (ČR-10) - Sorana Cirsteová (Rum.-30) 6:0, 6:3

New York 6. septembra (TASR) - Česká tenistka Karolína Muchová si prvýkrát v kariére zahrá v semifinále grandslamového US Open. V pozícii nasadenej desiatky zdolala vo štvrťfinále Rumunku Soranu Cirsteovú v dvoch setoch 6:0, 6:3 a v boji o finále sa stretne s turnajovou šestkou, domácou Američankou Cori Gauffovou.Muchová sa tretíkrát predstaví v semifinále na podujatiach veľkej štvorky. Pred dvoma rokmi sa jej to podarilo na Australian Open, v tomto roku sa dostala do finále Roland Garros. Proti Cirsteovej vyhrala štyri z piatich vzájomných súbojov, celkovo uspela v desiatich z predchádzajúcich jedenástich stretnutí na okruhu.povedala v prvej pozápasovej reakcii 27-ročná Muchová, ktorú teraz čaká rozbehnutá Gauffová: "Tridsaťtriročná Cirsteová hrala iba svoje druhé grandslamové štvrťfinále v kariére. Hneď v úvodnej hre stratila svoje podanie a za štvrťhodinu hry to bolo 0:3 z jej pohľadu. V "maratónskej" štvrtej hre potom nevyužila deväť brejkbalov a prvý set napokon prehrala na nulu. V druhom dejstve síce Rumunka viedla 2:0, no proti dobre hrajúcej súperke náskok nedokázala udržať.