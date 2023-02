Česká tenistka Plíšková pre chorobu odstúpila z turnaja WTA v Dubaji

Dubaj 22. februára (TASR) - Česká tenistka Karolína Plíšková pre chorobu odstúpila z turnaja WTA v Dubaji. Nenastúpi tak vo štvrťfinálovom stretnutí, v ktorom sa mala stretnúť so svetovou jednotkou Igou Swiatekovou. Poľka postúpila do semifinále bez boja.



Ako informoval portál iDnes.cz, Plíškovú skolila viróza. Češka zdolala v stredajšom osemfinálovom zápase Ukrajinku Anhelinu Kalininovú 7:5, 6:7 (6) a 6:2. "Je mi to veľmi ľúto, ale musím sa z turnaja odhlásiť. Je to veľké sklamanie, zvlášť, keď som tu pred pár rokmi hrala finále a tento rok sa mi tak darilo. Ale po tom, ako ma hodiny po zápase trápila viróza a kŕče, nie som schopná pokračovať," uviedla Plíšková na sociálnych sieťach.