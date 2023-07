Česká vláda zakázala Ruskám a Bieloruskám účasť na Prague Open

Praha 29. júla (TASR) - Ruské a bieloruské tenistky sa nezúčastnia na turnaji Prague Open. Rozhodnutie prijala česká vláda, organizátori podujatia o tom informovali na tlačovej konferencii.



Česi najskôr v piatok vyhostili z krajiny jednu ruskú tenistku, jej meno nezverejnili. "V piatok podvečer Inšpektorát cudzineckej polície ČR vykonal pobytovú kontrolu u osoby ruskej štátnej príslušnosti. Počas nej sa zistili dôvody k ukončeniu prechodného pobytu na území ČR," citoval tlačovú správu usporiadateľov portál idnes.cz.



Riaditeľ turnaja Miroslav Malý odmietol uviesť meno konkrétnej tenistky: "Išlo o prvú účastníčku Prague Open, ktorá do ČR pricestovala s ruským pasom. V tejto chvíli sa už nenachádza na našom území. Okamžite sme o situácii informovali prostredníctvom WTA ostatné účastníčky turnaja. Tenistkám s ruským a bieloruským pasom sme oznámili, aby na podujatie necestovali," doplnil.



Usporiadatelia turnaja okamžite po prihlásení prvých Rusiek a Bielorusiek uviedli, že sú v kontakte so zodpovednými štátnymi orgánmi. "V situácii, kedy Rusko zabíja na Ukrajine civilistov, nie je možné pustiť ruských športovcov na medzinárodné športové podujatia. Preto naša vláda prijala nariadenie, ktoré účasť Rusov na súťažiach v ČR zakazuje," reagoval na situáciu minister vnútra Vít Rakušan.



Podľa prihlášok v hlavnej súťaži figurovala 75. tenistka rebríčka WTA Alexandra Sasnovičová z Bieloruska. Víkendovú kvalifikáciu mali hrať Rusky Diana Šnajderová, Polina Kudermetovová a Erika Andrejevová.



Vyhlásenie zverejnila aj WTA: "Jednotlivé hráčky WTA, ktoré majú ruské a bieloruské občianstvo, môžu hrať na turnajoch v neutrálnom postavení. Napriek tomu české úrady zamietli niektorým hráčkam vstup na turnaj, ktorý sa bude konať budúci týždeň v Prahe. Pravidlá WTA stanovujú, že všetci hráči musia byť prijatí do súťaže WTA podľa zásluh bez diskriminácie. Budeme pokračovať v monitorovaní vývoja vzhľadom na dôležité úvahy týkajúce sa týchto zložitých geopolitických problémov."