Češka Vondroušová postúpila do 2. kola US Open

dvojhra - ženy - 1. kolo:



Markéta Vondroušová (ČR-12) - Greetje Minnenová (Bel.) 6:1, 6:4,

Angelique Kerberová (Nem.-17) - Ajla Tomljanovičová (Austr.) 6:4, 6:4,

Kristina Mladenovicová (Fr.-30) - Hailey Baptistová (USA) 7:5, 6:2,

Varvara Gračevová (Rus.) - Paula Badosa Gibertová (Šp.) 6:4, 7:5

New York 31. augusta (TASR) - Dvanásta nasadená česká tenistka Markéta Vondroušová sa ako prvá prebojovala do 2. kola grandslamového turnaja US Open. Ten odštartoval v pondelok bez účasti divákov a za prísnych hygienických opatrení. Vondroušová si poradila s Belgičankou Greetje Minnenovou v dvoch setoch 6:1 a 6:4.Ďalej ide aj šampiónka z Flushing Meadows 2016 Nemka Angelique Kerberová. Turnajová sedemnástka vyhrala nad Austrálčankou Ajlou Tomljanovičovou po setoch 6:4 a 6:4. Ich duel na štadióne Louisa Armstronga s kapacitou 14.000 divákov sledovalo podľa agentúry AP v hľadisku približne 15 ľudí, vrátane novinárov.Pre pandémiu koronavírusu sa v tomto roku zo štyroch grandslamových podujatí odohral zatiaľ iba turnaj Australian Open. Wimbledon v lete zrušili prvýkrát od druhej svetovej vojny a Roland Garros preložili na prelom septembra a októbra.V ženskej dvojhre chýba v New Yorku šesť hráčok z elitnej svetovej desiatky. Obhajkyňa titulu Kanaďanka Bianca Andreescuová sa po dlhej pauze zavinenej zranením ešte necíti byť dostatočne pripravená. Nasadenou jednotkou je Češka Karolína Plíšková.