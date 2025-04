České Budějovice potvrdili príchod Lantošiho

České Budějovice 1. apríla (TASR) - Vedenie českého klubu Motor České Budějovice potvrdilo angažovanie slovenského hokejistu Róberta Lantošiho. Dvadsaťdeväťročný krídelník podpísal s extraligistom trojročnú zmluvu, na juhu Čiech by tak mal zostať do konca sezóny 2027/2028.



Minulý týždeň vedenie Liberca oznámilo, že Lantoši nebude pokračovať v mužstve, už vtedy českého médiá informovali o jeho možnom odchode do Českých Budějovíc. Spoločne so slovenským reprezentantom putoval rovnakým smerom aj ďalší skúsený útočník Michal Bulíř. "Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať do tímu dvoch hráčov, u ktorých veríme, že budú kľúčovými postavami Motoru v nasledujúcich rokoch," uviedol pre klubový web športový manažér Českých Budějovíc Jiří Novotný.



Dvadsaťdeväťročný Lantoši patril v uplynulých dvoch rokoch k najproduktívnejším hráčom českej extraligy. Pod Ještěd prišiel vlani pred sezónou z Mladej Boleslavi. V uplynulom ročníku vynechal iba jedno stretnutie Liberca a so 42 bodmi (11+31) v 51 zápasoch ovládol tímovú produktivitu v základnej časti. V play off pridal gól a asistenciu v piatich dueloch.