České hádzanárky nestačili na MS na Angolu 25:28

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Africké šampiónky majú naopak štyri body a držia si šancu na postup do štvrťfinále.

Autor TASR
,aktualizované 
Dortmund, Rotterdam 4. decembra (TASR) - Hádzanárky Dánska, Nórska, Brazílie a Maďarska sú na MS v Nemecku a Holandsku v hlavnej fáze naďalej bezchybné. V stredajšom stretnutí I. skupiny v Rotterdame zvíťazili Maďarky nad Rumunkami 34:29 (18:16) a Dánky si poradili so Senegalom 40:26 (20:11). V IV. skupine v Dortmunde Brazílčanky zvládli súboj s Kórejskou republikou 32:25 (16:11) a Nórky hladko severské derby so Švédkami 39:26 (24:11).

České hráčky nevstúpili úspešne do hlavnej fázy. V IV. skupine nestačili na Angolu 25:28 (13:18). Zostávajú tak v nadstavbovej časti bez bodu a už s istotou nepostúpia do vyraďovacej časti. Africké šampiónky majú naopak štyri body a držia si šancu na postup do štvrťfinále.



MS žien v Nemecku a Holandsku - výsledky:

hlavná fáza

I. skupina (Rotterdam/Hol.):

Dánsko - Senegal 40:26 (20:11)

Maďarsko - Rumunsko 34:29 (18:16)

Japonsko - Švajčiarsko 27:21 (13:10)



tabuľka:

1. Dánsko 3 3 0 0 115:76 6

2. Maďarsko 3 3 0 0 92:71 6

3. Rumunsko 3 1 0 2 91:100 2

4. Švajčiarsko 3 1 0 2 71:83 2

5. Japonsko 3 1 0 2 73:88 2

6. Senegal 3 0 0 3 67:91 0



IV. skupina (Dortmund/Nem.):

Nórsko - Švédsko 39:26 (24:11)

Brazília - Kórejská rep. 32:25 (16:11)

Česko - Angola 25:28 (13:15)



tabuľka:

1. Nórsko 3 3 0 0 104:64 6

2. Brazília 3 3 0 0 91:74 6

3. Angola 3 2 0 1 81:79 4

4. Švédsko 3 1 0 2 84:93 2

5. ČR 3 0 0 3 70:87 0

6. Kórejská rep. 3 0 0 3 67:100 0
