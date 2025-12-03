< sekcia Šport
České hádzanárky nestačili na MS na Angolu 25:28
Africké šampiónky majú naopak štyri body a držia si šancu na postup do štvrťfinále.
Autor TASR,aktualizované
Dortmund, Rotterdam 4. decembra (TASR) - Hádzanárky Dánska, Nórska, Brazílie a Maďarska sú na MS v Nemecku a Holandsku v hlavnej fáze naďalej bezchybné. V stredajšom stretnutí I. skupiny v Rotterdame zvíťazili Maďarky nad Rumunkami 34:29 (18:16) a Dánky si poradili so Senegalom 40:26 (20:11). V IV. skupine v Dortmunde Brazílčanky zvládli súboj s Kórejskou republikou 32:25 (16:11) a Nórky hladko severské derby so Švédkami 39:26 (24:11).
České hráčky nevstúpili úspešne do hlavnej fázy. V IV. skupine nestačili na Angolu 25:28 (13:18). Zostávajú tak v nadstavbovej časti bez bodu a už s istotou nepostúpia do vyraďovacej časti. Africké šampiónky majú naopak štyri body a držia si šancu na postup do štvrťfinále.
MS žien v Nemecku a Holandsku - výsledky:
hlavná fáza
I. skupina (Rotterdam/Hol.):
Dánsko - Senegal 40:26 (20:11)
Maďarsko - Rumunsko 34:29 (18:16)
Japonsko - Švajčiarsko 27:21 (13:10)
tabuľka:
1. Dánsko 3 3 0 0 115:76 6
2. Maďarsko 3 3 0 0 92:71 6
3. Rumunsko 3 1 0 2 91:100 2
4. Švajčiarsko 3 1 0 2 71:83 2
5. Japonsko 3 1 0 2 73:88 2
6. Senegal 3 0 0 3 67:91 0
IV. skupina (Dortmund/Nem.):
Nórsko - Švédsko 39:26 (24:11)
Brazília - Kórejská rep. 32:25 (16:11)
Česko - Angola 25:28 (13:15)
tabuľka:
1. Nórsko 3 3 0 0 104:64 6
2. Brazília 3 3 0 0 91:74 6
3. Angola 3 2 0 1 81:79 4
4. Švédsko 3 1 0 2 84:93 2
5. ČR 3 0 0 3 70:87 0
6. Kórejská rep. 3 0 0 3 67:100 0
