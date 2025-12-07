Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
České hádzanárky sa rozlúčili víťazne, Kórejčanky zdolali 32:28

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Kórejčanky skončili bez bodu na poslednom šiestom mieste.

Autor TASR
Rotterdam/Dortmund 7. decembra (TASR) - České hádzanárky sa s majstrovstvami sveta rozlúčili víťazstvom. V hlavnej fáze si pripísali v nedeľu prvú výhru, keď v Dortmunde zdolali reprezentantky Kórejskej republiky 32:28 a v IV. skupine obsadili piatu priečku. Kórejčanky skončili bez bodu na poslednom šiestom mieste.



MS žien - hlavná fáza

I. skupina (Rotterdam/Hol.)

Senegal - Japonsko 23:27 (13:11)



IV. skupina (Dortmund/Nem.)

Kórejská republika - Česko 28:32 (15:15)
