< sekcia Šport
České hádzanárky sa rozlúčili víťazne, Kórejčanky zdolali 32:28
Kórejčanky skončili bez bodu na poslednom šiestom mieste.
Autor TASR
Rotterdam/Dortmund 7. decembra (TASR) - České hádzanárky sa s majstrovstvami sveta rozlúčili víťazstvom. V hlavnej fáze si pripísali v nedeľu prvú výhru, keď v Dortmunde zdolali reprezentantky Kórejskej republiky 32:28 a v IV. skupine obsadili piatu priečku. Kórejčanky skončili bez bodu na poslednom šiestom mieste.
MS žien - hlavná fáza
I. skupina (Rotterdam/Hol.)
Senegal - Japonsko 23:27 (13:11)
IV. skupina (Dortmund/Nem.)
Kórejská republika - Česko 28:32 (15:15)
I. skupina (Rotterdam/Hol.)
Senegal - Japonsko 23:27 (13:11)
IV. skupina (Dortmund/Nem.)
Kórejská republika - Česko 28:32 (15:15)