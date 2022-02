České hokejistky si v Pekingu poradili s Čínou 3:1

Zimné olympijské hry v Pekingu - ženy

A-skupina:



Kanada - Švajčiarsko 12:1 (3:0, 5:0, 4:1)

Fínsko - USA 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)



B-skupina:



Švédsko - Japonsko 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Česko - Čína 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Peking 3. februára (TASR) - České hokejistky si pri svojej premiére pod piatimi kruhmi pripísali víťazstvo, vo výkonnostne slabšej B-skupine zdolali na zimných olympijských hrách domáce Číňanky 3:1.V A-skupine zvíťazili reprezentantky USA nad Fínskom 5:1, prišli však o zranenú útočníčku Briannu Deckerovú. Kurióznu situáciu priniesol záver zápasu, keď dala v 58. minúte na 2:5 gól Fínka Susanna Tapaniová, rozhodcovia to ale nepostrehli a hralo sa až do konca bez prerušenia. Po finálovom hvizde však prišlo do akcie video, čas sa zresetoval a dohralo sa opäť.Na turnaji sa predstaví 10 družstiev v dvoch skupinách. Zo silnejšej A-skupiny postúpi do štvrťfinále všetkých päť tímov, z "béčka" najlepšie tri.