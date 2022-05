České médiá: Prehra s Rakúskom na MS je historická blamáž

Tampere 17. mája (TASR) - Po historicky prvej prehre s Rakúskom na hokejových MS zavládlo v českom tíme sklamanie. Kapitán Roman Červenka bol počas hodnotenia duelu strohý, ťažko zo seba doloval súvislé vety. Napriek prehre 1:2 po nájazdoch s papierovým outsiderom si však nemyslí, že by si so spoluhráčmi v utorňajšom zápase B-skupiny niečo zľahčili.



"Mali sme rozhodnúť skôr, aby sa nemuselo hrať do poslednej minúty. Potom to tam spadlo. Neviem, nedokážem posúdiť, či bol náš výkon laxný. Nejaké šance sme si vytvorili. Neviem, či ich bolo dosť. Oni nehrali zle, ale asi sme mali dať viac gólov, aby to nedopadlo tak, ako to dopadlo. Musíme sa otriasť a ísť ďalej. Určite si k tomu sadneme a o dnešnej prehre si spolu pohovoríme. Budeme to riešiť," citoval Červenku idnes.cz.



Česi sa rozbiehali vlažne a do zakončení sa dostávali málo. Dve minúty pred koncom prvej tretiny Červenka pridal k šiestim asistenciám aj prvý gól na šampionáte, no v ďalšom priebehu Rakúšania nepustili zverencov fínskeho trénera Kariho Jalonena do súvislého tlaku. Disciplinovaným výkonom napokon doviedli zápas do power play a Brian Lebler 38 sekúnd pred ukončením riadneho hracieho času vyrovnal. V predĺžení Filip Hronek v obrovskej šanci zvolil v zakončení fintu medzi korčuľami, neuspel a podobne dopadli v nájazdoch Hertl, Červenka, Blümel, Smejkal i Krejčí.



Prvýkrát v histórii MS Česi nad týmto súperom nezvíťazili, predtým 17-krát v riadnom čase a 22-krát vrátane ZOH. Podľa Červenku však nejde o najhoršie chvíle, ktoré pri reprezentácii zažil. "Turnaj je dlhý, ale rozhodne sa musíme zlepšiť. Nie som šťastný, keď sa prehrá. No nemyslím si že by sa na to niekto vykašľal. Už na nájazdy sme išli psychicky nalomení," dodal 36-ročný útočník švajčiarskeho Rapperswilu.



České médiá po prekvapivej prehre nešetrili kritikou. "Blamáž, outsider vyrovnal v závere a zvládol nájazdy," hlásil titulok športovej sekcie portálu idnes.cz. "Nevydarený duel s nováčikom. V nájazdoch rozhodol Schneider," napísal blesk.cz. "Šok, historická blamáž. Jaloví Česi podľahli Rakúšanom. Rozhodujúci zásah im strelil bývalý hráč Komety," pridal svoje hodnotenie sport.cz.