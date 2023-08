Českého rozhodcu Patáka vylúčili a čelí obvineniam z podvodu

Praha 22. augusta (TASR) - Český futbalový rozhodca Michal Paták čelí obvineniam z podvodu a podozreniam zo stávkového podvodu. V nedávnom zápase tretej najvyššej českej súťaže medzi FK Admira Praha a B-tímom Českých Budějovíc (2:1) nariadil mimoriadne sporný pokutový kop. Príslušná komisia ho následne s okamžitou platnosťou vylúčila z listiny arbitrov a pre uvedenie nepravdivých údajov v zápise o zápase sa bude situáciou zaoberať aj disciplinárna komisia.



Situáciu bude prešetrovať aj etická komisia, keďže došlo aj k v viacerým podozrivým stávkam. Neštandardná bola aj dĺžka nadstaveného času. "Časy oboch polčasov uvedené v zápise o zápase nekorešpondovali s reálnym dianím na hracej ploche," konštatoval Rudolf Špoták, predseda Komisie rozhodcov Riadiacej komisie pre Čechy, pod ktorú spadá tretia najvyššia súťaž. Paták uviedol, že v prvom polčase pridal k riadnemu hraciemu času päť minút a v druhom štyri. Predmetnú penaltu však odpísal vo ôsmej minúte pôvodne trojminútového nadstaveného času prvého polčasu a k jej realizácii došlo až v desiatej. "Neviem to vysvetliť. Verím, že Disciplinárna komisia bude reagovať a vyhodnotí to ako podvod. Nesprávne uvedenie informácií do zápisu o zápase bolo úplne evidentné," poznamenal Špoták. "Pána Patáka som cez prestávku upozornil, že viem, o čo tu ide a že to, čo spravil, nie je dobré. Tiež som mu povedal, že si myslím, že má stavené alebo že je stavené na zápas. On mi povedal, nech sa sústredím na naše A-mužstvo, ktoré hrá zle. Myslíme si, že do polčasu mal padnúť určitý počet gólov," citoval trénera hostí Dušana Žmolíka idnes.cz.