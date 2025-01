Českí hádzanári na úvod A-skupiny remizovali so Švajčiarskom 17:17

MS v hádzanej mužov



A-skupina (Herning/Dán.):



Česko - Švajčiarsko 17:17 (7:8)







D-skupina (Varaždin/Chorv.):



Holandsko - Guinea 40:23 (21:8)







E-skupina (Oslo/Nór.):



Portugalsko - USA 30:21 (15:10)







H-skupina (Záhreb/Chorv.):



Egypt - Argentína 39:25 (21:11)











Herning 15. januára (TASR) - Českí hádzanári vstúpili do 29. majstrovstiev sveta remízou. Vo svojom úvodnom zápase v A-skupine v dánskom Herningu hrali so Švajčiarskom nerozhodne 17:17.Suverénnym víťazstvom odštartovali svoje účinkovanie v H-skupine Egypťania, ktorí si poradili v Záhrebe s Argentínou 39:25. V ďalšom chorvátskom meste Varaždine zaznamenali úspešný vstup Holanďania, ktorí rozdrvili Guineu 40:23.Z každej základnej skupiny si vybojujú postup do hlavnej fázy prvé tri tímy. Mužstvá na štvrtých priečkach budú hrať o tzv. Prezidentský pohár.