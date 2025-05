Českí hokejisti si pripísali ďalšie víťazstvo, zdolali Dánov 7:2

B-skupina MS:



Česko - Dánsko 7:2 (0:0, 4:1, 3:1)



Góly: 24. Nečas (Beránek, Hronek), 25. Gazda (Kodýtek, Beránek), 34. Pastrňák (Sedlák, Vladař), 37. Sedlák (Pastrňák, Hronek), 45. Nečas (Zadina, M. Špaček), 58. Voženílek (Flek, Lauko), 60. Červenka (Pastrňák, Sedlák) - 39. Olesen (Russell, Nicklas Jensen), 47. Wejse (Nicklas Jensen, Olesen). Rozhodcovia: STANO (SR), Vikman - Hautamäki (obaja Fín.), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 9882 divákov.



Česko: Vladař - Krejčík, Hronek, Hájek, Gazda, Pyrochta, D. Špaček, Ticháček - Pastrňák, Sedlák, Červenka - Nečas, M. Špaček, Zadina - Voženílek, Lauko, Flek - Kodýtek, Stránský, Beránek



Dánsko: Dichow - Jensen Aabo, Bruggisser, Koch, O. Lauridsen, M. Lauridsen, Lassen - Nicklas Jensen, Russell, Olesen - Aagaard, Mölgaard, Blichfeld - Bau Hansen, True, Poulsen - Scheel, Wejse, From - Meyer

Dánsky hráč Phillip Bruggisser(uprostred) sa bije s Čechom Jakubom Laukom (vpravo) v zápase B-skupiny Česko - Dánsko na MS 2025 v hokeji v dánskom Herningu 12. Foto: TASR/AP

tabuľka:



1. Česko 3 2 1 0 0 14:7 8



2. Švajčiarsko 3 2 0 1 0 12:7 7



3. USA 3 2 0 0 1 11:3 6



4. Nemecko 2 2 0 0 0 10:2 6



----------------------------------



5. Kazachstan 2 1 0 0 1 3:5 3



6. Nórsko 2 0 0 0 2 2:4 0



7. Maďarsko 2 0 0 0 2 1:12 0



----------------------------------



8. Dánsko 3 0 0 0 3 4:17 0



Herning 12. mája (TASR) - Českí hokejisti si v treťom zápase na MS pripísali tretie víťazstvo. V pondelok si v Herningu poradili s domácimi Dánmi 7:2 a s ôsmimi bodmi sa dostali na čelo B-skupiny. Obhajcom titulu opäť vyšla druhá tretina, štyrmi gólmi v nej položili základ svojho triumfu. Dvoma presnými zásahmi prispel k výhre Martin Nečas, David Pastrňák a Lukáš Sedlák mali bilanciu 1+2. Jedným z hlavných rozhodcov bol Slovák Peter Stano.Česi majú teraz dva dni voľna, najbližšie ich čaká vo štvrtok duel s nováčikom MS Maďarskom (20.20 h). Dáni, ktorí stále čakajú na prvý bod, sa o deň skôr stretnú v rovnakom čase s Kazachstanom.Česi neboli v úvode vo svojej koži, Dáni pôsobili prekvapujúco sviežejším dojmom a robili favoritovi problémy. V 12. minúte Aagaard forhendovým blafákom zasunul puk za Vladařa, no po trénerskej výzve Česka rozhodcovia gól zrušili pre ofsajd. Domáci sa aj potom dostávali do nádejných šancí, proti Nicklasovi Jensenovi či Olesenovi zasiahol skvele Vladař. V druhej časti úradujúci majstri sveta ožili a odmenou za aktivitu im bol vedúci zásah Nečasa. Ten dostal puk do siete korčuľou, ale gól platil, keďže podľa rozhodcov nešlo o aktívne kopnutie. Trvalo len 48 sekúnd a Česi viedli 2:0, Gazda pri debute na MS prekonal Dichowa strelou spoza kruhov. Pastrňák potom nevyužil dve dobré príležitosti, ale tretiu už áno, keď sa blysol parádnou sťahovačkou cez obrancu a blafákom na Dichowa. Kanonier Bostonu sa potom ešte zaskvel šikovnou prihrávkou na Sedláka, ktorý bekhendom zavesil na 4:0. Domáci znížili zásluhou Olesena, ale v tretej tretine Nečas svojím druhým gólom v zápase vrátil svojmu tímu štvorgólový náskok. Dáni potom opäť pridali, už sa však nedokázali vrátiť do hry, stačili len skorigovať zásluhou Weiseho. V závere to ešte skúsili v šestici, no Voženílek skóroval do prázdnej bránky a výsledok spečatil výstavnou strelou Červenka.