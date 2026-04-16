Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. apríl 2026Meniny má Dana a Danica
< sekcia Šport

Českí hokejisti zdolali v príprave Nemecko

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bratislava 16. apríla (TASR) - Českí hokejisti vyhrali vo štvrtkovom prípravnom zápase nad Nemeckom 5:3. Domáci rozhodli zápas v poslednej tretine a v rámci prípravy na májové MS odohrajú ďalšie duely s Nemeckom, Rakúskom, Fínskom, Švédskom a Švajčiarskom. Práve Helvéti hostia svetový šampionát, na ktorom nastúpia Česi v rámci B-skupine aj proti Slovensku (23.5.).



príprava - sumár:

Česko - Nemecko 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

Góly: 18. a 56. Flek, 42. a 60. Tomášek, 24. Pyrochta - 31. Blank, 36. Loibl, 57. Leonhardt
