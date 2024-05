Českí hokejisti zvíťazili v zápase A-skupiny domácich MS nad Dánskom

Česko - Dánsko 7:4 (1:1, 2:1, 4:2)



Góly: 20. Rutta (Kämpf), 23. Flek (Kondelík, Voženílek), 25. Sedlák (Kaše, Červenka), 47. Kundrátek (Tomášk, Krejčík), 52. Kubalík (Tomášek, Palát), 52. Stránský (Kampf, Voženílek), 55. Palát (Kempný) - 19. Wejse (Blichfeld, Bruggisser), 40. Russell (N. B. Jensen, Bruggisser), 45. Mölgaard (M. Lauridsen, Lassen), 52. From (Scheel, Wejse). Rozhodcovia: HRONSKÝ (SR), Schrader (Nem.) - Briganti (USA), Nyqvist (Švéd.), vylúčení: 3:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 17.413 divákov (vypredané).



Česko: Dostál - Gudas, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek, Hájek, Špaček - Kaše, Sedlák, Červenka - Kubalík, Tomášek, Palát - Stránský, Kämpf, Voženílek - Flek, Kondelík, Beránek



Dánsko: Dichow - M. Lauridsen, Lassen, Bruggisser, N. B. Jensen, Jensen Aabo, O. Lauridsen, Larsen - Blichfeld, Russell, True - Olesen, Mölgaard, Aagaard - Scheel, Wejse, From - Andersen, Poulsen, Storm - Schultz



tabuľka A-skupiny:



1. Česko 4 2 1 1 0 15:9 9



2. Kanada 3 2 1 0 0 16:9 8



3. Švajčiarsko 3 2 1 0 0 13:8 8



4. Fínsko 3 2 0 1 0 12:2 7



------------------------------------



5. Nórsko 4 1 0 0 3 8:15 3



6. Dánsko 4 1 0 0 3 10:15 3



7. Rakúsko 3 0 0 1 2 12:18 1



------------------------------------



8. V. Británia 2 0 0 0 2 2:12 0







Praha 15. mája (TASR) - Českí hokejisti zvíťazili v stredajšom zápase A-skupiny domácich MS nad Dánskom 7:4. Dlho vyrovnaný duel rozhodli troma gólmi v priebehu 47. až 52. minúty, keď súperom odskočili na 6:3. Domáci sa dostali na čelo neúplnej tabuľky, keď v štyroch dueloch nazbierali deväť bodov. Dáni sú s troma na šiestom mieste.Česi najbližšie nastúpia v piatok o 20.20 h proti Rakúsku, Dáni si o štyri hodiny skôr zmerajú sily s Veľkou Britániou.hlasy po zápase /JOJ, IIHF/:Tomáš Kundrátek, obranca ČR:Matias Lassen, obranca Dánska: "Domáci odštartovali aktívne, no až na možnosť Červenku si ďalšie väčšie šance nevypracovali. Zmeniť to mohli v 13. minúte pri presilovke 5 na 3 dlhej 1:50 minúty, no nevyužili ju. Dáni boli oveľa efektívnejší a svoju početnú výhodu premenili už po 30 sekundách, keď ich poslal do vedenia v 19. minúte Wejse. Česi však stihli do prestávky vyrovnať. Sedem sekúnd pred klaksónom prešla za Dichowa strela Ruttu od modrej. Česi nastúpili do druhej časti veľkým náporom a vyťažili z neho góly Fleka v 23. a Sedláka v 25. minúte. V 33. minúte sa predviedol aj brankár Dostál, ktorý pohotovou reakciou hokejkou zastavil dorážku Aagaarda do odkrytej bránky. Dáni však napodobnili súpera z prvej tretiny a dokázali znížiť v poslednej minúte druhej po teči Russella. V 45. minúte vyrovnal na 3:3 Mölgaard, no Čechom trvalo iba minútu a pol a boli znova na koni, keď Kundrátek na dvakrát prestrelil Dichowa - 4:3. Domáci definitívne zlomili súpera v 52. minúte, po výbornej práci a prihrávke Paláta sa dostali do prečíslenia dvoch na brankára a Tomášek nabil pred odkrytú sieť Kubalíkovi. Vzápätí im vyšiel aj brejk 2 na 1 a Stránský upravil už na 6:3. V závere pridali oba tímy ešte po jednom góle./zápasy, víťazstvá, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry, skóre, body/